Szafnauer : Vettel a été brillant – GRAND PRIX 247

Sebastian Vettel a rejoint Aston Martin en provenance de Ferrari pour la saison de Formule 1 2021, et bien que sa saison ne soit pas stellaire, l’Allemand semble en avoir fait assez pour que son patron d’équipe Otmar Szafnauer le qualifie de brillant.

Cela a été une année de reconstruction pour Vettel, après la misère qu’il a traversée au cours de sa dernière année avec Ferrari, et ce n’était pas facile, car il avait besoin de s’habituer à une nouvelle équipe, une nouvelle voiture et un nouveau groupe motopropulseur. , avec Aston Martin prenant un coup irrécupérable avec les règlements aérodynamiques pour les planchers des voitures en 2021 les blessant le plus avec Mercedes, qui contrairement à l’équipe britannique, a récupéré et s’est battu pour le titre jusqu’à la dernière course.

S’adressant à Motorsportweek, le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a évoqué la première saison de son nouveau pilote avec l’équipe.

Vettel est un homme intègre

« Il a été brillant », a-t-il déclaré. « C’est un homme tellement intègre ; il travaille dur, a une grande éthique de travail, ne néglige aucun effort.

« Les ingénieurs aiment travailler avec lui, les mécaniciens l’aiment en tant que personne, c’est juste un gars authentique. Et cela va un long chemin dans la vie.

«Je le connais depuis 15 ans, tout le monde parlait de lui de la même manière que je parle de lui maintenant.

« Je n’étais pas surpris mais j’étais toujours ravi d’avoir ce que je pensais qu’il était confirmé par ses actions », a révélé Szafnauer.

Vettel a connu un début de saison poussif, et ce n’est qu’à Monaco qu’il a commencé à donner des résultats avec une superbe cinquième place dans les rues de la principauté.

« Il lui a fallu environ quatre courses pour apprendre à nous connaître, à connaître la voiture, le groupe motopropulseur, et depuis il a fait du bon travail », a déclaré Szafnauer.

Vettel est implacable

« Je pense que sa plus grande qualité en tant que pilote de course est de travailler sans relâche pour devenir de plus en plus rapide. Il le fait même en course.

« Quand il commencera une course, il regardera les autres pilotes, les lignes qu’ils prennent, et essaiera des choses au cours d’une course pour pouvoir aller plus vite ou économiser plus de pneus ou tout ce que vous avez à faire », a déclaré le pilote de 57 ans. ancien expliqué.

« C’est pour moi son plus grand atout », a-t-il conclu.

Bien qu’il n’ait pas été cohérent dans les résultats, Vettel a réalisé des sommets pour Aston Martin avec un premier podium de l’équipe à Bakou (deuxième place) et une deuxième place en Hongrie qui lui a été retirée pour une faute de carburant sur la voiture du quadruple champion de F1.

A son actif, la voiture à sa disposition n’était pas digne de figurer dans le top dix, l’équipe ne s’étant pas remise des révisions des règles aéro, le défi de travailler sur la machine 2022 affectant le développement de l’AMR21.

La saison prochaine, en fonction de la nouvelle machine Aston Martin F1, une idée plus claire pourrait se faire sur le niveau de Vettel, qui a terminé la saison 2021 12e au classement en remportant le Crypto.com Overtake Award avec 132 dépassements à son actif.

Lors du tour de récupération de la finale de la saison d’Abu Dhabi, l’Allemand a plaisanté : « Quel est le prix ? Un million de fèves à la gelée ? »

Toujours le monsieur, Seb #AbuDhabiGP 🇦🇪 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/DVpEQyIxiB – Formule 1 (@F1) 15 décembre 2021