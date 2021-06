Szczesny marque le but contre son camp le plus rapide de l’histoire de l’Euro

in

14/06/2021 à 20h01 CEST

.

Le gardien polonais de la Juventus Wojciech Szczesny Il a marqué le but contre son camp le plus rapide de l’histoire du Championnat d’Europe, lundi, à la 18e minute du match entre son équipe et la Slovaquie.

Un tir de l’ailier slovaque Robert Mak a percuté un poteau et, après avoir rebondi dans le dos de Szczesny, s’est précipité dans le but polonais pour ouvrir le score à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg.

Le match entre les Polonais et les Slovaques s’est terminé par une victoire de ces derniers par un but à deux, un but décisif pour Skriniar alors que la Pologne jouait déjà à dix en raison de l’expulsion de Krychowiak.

Szczesny bat le record du Croate Igor Tudor, qui a marqué son propre but à la 22e minute contre la France à l’Euro 2004 au Portugal.