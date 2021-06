T-Mobile 5G atteint 300 millions de personnes couvertes six mois plus tôt que prévu

T-Mobile a annoncé que son réseau 5G couvre désormais 300 millions de personnes et élargit encore son avance dans la couverture 5G. La majorité de cette couverture utilise la gamme étendue 5G de T-Mobile composée de son spectre de bande basse n71. Ce spectre est bien adapté pour couvrir de grandes surfaces mais n’a pas la capacité de résister à une charge urbaine ou suburbaine.

La portée étendue 5G a permis à T-Mobile d’apporter la 5G aux zones rurales et constitue l’épine dorsale de son réseau 5G. Le réseau à portée étendue de T-Mobile couvre 1,6 million de miles carrés, soit près du double de celui d’AT&T et quatre fois la couverture de Verizon.

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré :

L’année dernière, lorsque nous avons dit que nous couvririons 300 millions de personnes avec la 5G d’ici la fin de 2021, les gens pensaient que nous étions fous. Maintenant, nous avons dépassé cet objectif SIX MOIS avant la date prévue, et nous n’arrêterons pas de construire le réseau 5G le plus grand, le plus rapide et le plus fiable du pays.

Pour les zones qui ont besoin de plus de capacité, le spectre Ultra Capacity 5G de T-Mobile utilise le spectre 2,5 GHz acquis auprès de Sprint ainsi que le spectre d’ondes millimétriques. Cela inclura également le spectre de la bande C lorsqu’il sera disponible plus tard dans l’année. Ce réseau est plus rapide avec des vitesses moyennes de 325Mbps et des pics de 1Gbps. Le réseau Ultra Capacity 5G couvre désormais 150 millions de personnes et se développe rapidement. T-Mobile prévoit de couvrir 200 millions avec ce réseau d’ici fin 2021.

Plus tôt en juin, T-Mobile a présenté les résultats d’Ookla qui ont confirmé que le réseau 5G de T-Mobile couvre 92% des autoroutes, faisant du réseau un compagnon idéal pour un voyage en voiture. AT&T par comparaison couvre 68% et Verizon 51%. Ceci est facilité par les plans axés sur la 5G de T-Mobile qui donnent à tous ceux qui possèdent un téléphone 5G un accès complet au réseau 5G. C’est l’une des raisons pour lesquelles T-Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir.