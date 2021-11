T-Mobile 5G pour booster les lunettes AR et aider Qualcomm à donner vie au métavers

T-Mobile a annoncé qu’il serait le partenaire exclusif de lancement 5G de la nouvelle plate-forme de développement Snapdragon Spaces XR de Qualcomm Technologies. Cette plate-forme permet aux développeurs de créer des expériences de réalité augmentée immersives et de bénéficier du nouveau programme T-Mobile Accelerator.

L’accélérateur travaillera avec des startups et des développeurs pour créer ces expériences pour les lunettes AR dans les jeux, le divertissement et d’autres industries à partir du printemps 2022.

Qualcomm travaillera également pour aider à lancer des lunettes AR en tant que compagnon des smartphones. D’autre part, T-Mobile s’efforcera de créer un écosystème d’applications pour tirer parti de la technologie. Pour y parvenir, les ingénieurs et chefs d’entreprise de T-Mobile travailleront avec les participants de T-Mobile Accelerator.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Jusqu’à présent, T-Mobile Accelerator a travaillé avec 75 startups qui ont levé un total de 96 millions de dollars, et 80% sont toujours en activité aujourd’hui.

Le président de la technologie de T-Mobile, Neville Ray, a déclaré :

La 5G alimente des expériences plus immersives qui nous connectent mieux aux personnes et aux choses du monde entier, et les lunettes seront l’une des premières nouvelles catégories de produits perturbatrices. Les lunettes AR auront un impact réel à la fois pour les entreprises et les consommateurs, mais nous devons d’abord créer l’écosystème de développeurs qui donneront vie à de nouvelles applications, et Snapdragon Spaces est une étape cruciale pour y parvenir.

T-Mobile a également toujours une avance considérable sur la 5G avec 308 millions de personnes couvertes par sa couverture étendue à bande basse. T-Mobile couvre également 190 millions avec son réseau milieu de gamme Ultra Capacity 5G permettant des vitesses beaucoup plus élevées que Extended Ranger. T-Mobile a un net avantage en matière de couverture 5G et propose également certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile pour ceux qui souhaitent faire l’expérience de la 5G avec de nombreuses données et des extras en streaming.

Essayez T-Mobile 5G

T-Mobile Magenta

Obtenez 100 Go de données 5G premium avec Netflix inclus

Le forfait Magenta de T-Mobile correspond parfaitement à son réseau 5G avec 100 Go de données premium, Netflix inclus et Ultra-Capacity 5G.