T-Mobile 5G : tout ce que vous devez savoir

T-Mobile a l’un des plans 5G les plus ambitieux de tous les opérateurs, et avec son achat de Sprint, T-Mobile dispose d’une tonne de spectre et d’une excellente plate-forme pour construire un réseau 5G solide. T-Mobile a déjà déployé un réseau 5G à l’échelle nationale sur son spectre 5G à portée étendue à bande basse et ajoute encore plus de vitesse et de capacité avec son spectre Ultra Capacity 5G. T-Mobile dispose également d’un spectre mmWave qui a été déployé dans quelques villes. Ce réseau combiné est en passe de devenir l’un des plus puissants du pays.

Ai-je une couverture 5G sur T-Mobile et Sprint ?

La plupart des personnes bénéficiant actuellement d’une couverture T-Mobile 5G sont couvertes par un réseau à bande basse construit sur son spectre n71 à 600 MHz. Couverture des appels de T-Mobile sur cette bande Extended Range 5G. Récupéré de la diffusion télévisée, Extended Range 5G a permis à T-Mobile de mettre à niveau ses tours existantes avec des équipements 5G et de fournir le même niveau de couverture que les gens attendent de la 3G et de la 4G.

Source : Samuel Contreras / Android Central

T-Mobile déclare qu’il couvre déjà 308 millions de personnes avec une portée étendue 5G avec une capacité ultra disponible pour plus de 200 millions de personnes. Avec un grand nombre de zones urbaines et suburbaines désormais couvertes par le réseau Ultra Capacity plus rapide, les clients de T-Mobile commencent à voir des vitesses considérablement améliorées. T-Mobile a également mis à niveau son réseau vers la 5G autonome, ce qui signifie que votre téléphone n’a pas besoin de se connecter à un réseau LTE pour ensuite se connecter à la 5G.

Le meilleur moyen de savoir si vous êtes couvert est de consulter la carte de couverture T-Mobile. T-Mobile montre également les endroits où il a Ultra Capacity 5G sur sa carte afin que vous puissiez avoir une bonne idée du type de vitesses qui vous seront disponibles.

Bien que nos tests initiaux n’aient pas été si impressionnants, nous avons depuis vu des résultats améliorés sur nos tests d’options prépayées T-Mobile comme Ultra Mobile.

T-Mobile est toujours en train de construire un réseau 5G à ondes millimétriques haut débit dans quelques villes. Ce déploiement de la 5G se fait sur les bandes N260 et N261 à 39Ghz et 28Ghz, respectivement. Avec une certaine couverture à New York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland et Atlanta, le nombre de villes est élevé par rapport aux autres opérateurs, mais la couverture 5G réelle est encore assez faible. Le spectre de la bande C sera également utilisé au cours des deux prochaines années pour ajouter un peu de capacité dans quelques domaines clés où T-Mobile s’attend à un trafic élevé.

Source : T-Mobile

Quels téléphones fonctionnent avec T-Mobile 5G ?

Les téléphones T-Mobile seront compatibles avec différents réseaux en fonction de leur logiciel et de leur matériel. Pour la plupart, la plupart des meilleurs téléphones Android fonctionneront avec la 5G de T-Mobile. Avec la couverture 5G croissante de T-Mobile et de nombreux nouveaux téléphones prenant en charge la 5G, si vous achetez un nouveau téléphone, il devrait avoir la 5G.

Pour être sûr d’obtenir les meilleurs résultats possibles du réseau de T-Mobile, assurez-vous que votre nouveau téléphone prend en charge à la fois la bande n71 et la bande n41. La plupart des téléphones 5G les plus récents, y compris ceux de Samsung, Google et même Apple, prendront en charge l’intégralité du réseau.

T-Mobile utilise le spectre 2,5 GHz qu’il a obtenu de Sprint pour renforcer son propre réseau 5G et, pour ce faire, a supprimé le réseau Sprint 5G. Les clients Sprint avec un appareil Galaxy S20 ont obtenu une mise à jour qui leur a permis d’accéder au réseau 5G de T-Mobile, mais c’est tout. Les appareils plus anciens comme le Galaxy Note 10+ 5G ou le OnePlus 7T Pro 5G ne recevront pas de mise à jour pour prendre en charge la 5G de T-Mobile.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Tous les forfaits T-Mobile sont fournis avec la 5G

Tous les forfaits T-Mobile peuvent accéder au réseau 5G, ce qui est formidable car certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous pouvez obtenir utilisent le réseau T-Mobile. T-Mobile ne fait aucune distinction entre ses réseaux, donc tout client disposant d’un téléphone compatible devrait pouvoir y accéder. Cela s’est également étendu à T-Mobile Prepaid et aux MVNO tels que Mint Mobile et Google Fi. T-Mobile a également activé la 5G sur tous les forfaits Sprint.

Boost Mobile appartient désormais à Dish et transfère ses clients vers le nouveau réseau T-Mobile dans le but de transférer à terme tous ses clients vers son propre réseau 5G autonome.

Quelle technologie T-Mobile utilise-t-il pour la 5G ?

Source : Samuel Contreras / Android Central

La 5G se présente sous plusieurs formes différentes avec une variété de résultats en fonction des ressources qu’un opérateur peut y consacrer. T-Mobile a commencé avec la 5G haut débit sur les bandes 28Ghz et 32Ghz. Avec ce réseau, T-Mobile devrait être compétitif par rapport à ce que Verizon et AT&T ont fait une fois que le réseau aura plus de temps pour mûrir. Ce déploiement à haut débit devrait être capable de très hauts débits, mais la pénétration et la couverture des bâtiments sont beaucoup plus limitées que ce à quoi nous sommes habitués avec la 4G.

T-Mobile a lancé un réseau 5G à portée étendue de 600 MHz, bande basse, en décembre 2019. Avec de nouveaux équipements, T-Mobile a également pu mettre à jour son service 4G LTE sur la même tour. AT&T et Verizon ont également déployé des réseaux 5G à bande basse avec des capacités de couverture similaires.

Bien sûr, il y a le spectre 2,5 GHz de Sprint. Nous avons eu un premier aperçu de la 5G de Sprint, qui était un bon indicateur des choses à venir. T-Mobile possède plus de 160 MHz de spectre à 2,5 GHz sur les 100 premiers marchés américains et a déjà fermé le réseau 5G de Sprint et son Ultra Capacity 5G construit sur le même spectre couvre plus de 200 millions de personnes.

Source : T-Mobile

Le 4 août 2020, T-Mobile a lancé son réseau autonome 5G (5G SA). La 5G SA peut fonctionner seule sans que les appareils aient besoin de se connecter d’abord à un réseau LTE plus ancien et moins efficace. Auparavant, les téléphones 5G nécessitaient que cette infrastructure existante fonctionne correctement.

D’un point de vue fonctionnel, il s’agit essentiellement du même réseau qu’auparavant avec quelques améliorations intéressantes. Selon l’annonce de T-Mobile, la 5G SA améliore la couverture de 30% puisque les téléphones n’auront plus besoin de se connecter à un signal LTE milieu de gamme qui n’atteint pas la 5G à 600 MHz. Bien qu’il y ait encore de nombreuses améliorations avec la 5G non autonome par rapport à la vitesse LTE, le réseau 5G a été freiné. T-Mobile estime une amélioration de 40 % de la latence grâce au commutateur, ce qui devrait permettre un accès aux données beaucoup plus immédiat.

Qu’arrive-t-il aux clients 5G de Sprint ?

L’achat de Sprint par T-Mobile est terminé, et avec lui un grand potentiel. De nombreuses personnes auront des retours en arrière sur d’anciennes fusions ayant échoué, mais T-Mobile cite son intégration Metro PCS bien gérée comme modèle pour cette adhésion. T-Mobile estime que l’intégration complète des réseaux prendra jusqu’à trois ans. Cependant, les clients de Sprint et de T-Mobile commencent à voir de nouveaux avantages.

Les clients de Sprint ont accès à l’itinérance LTE sur le réseau T-Mobile lorsque le signal de Sprint est faible. De plus, les clients Sprint avec le Galaxy S20 peuvent désormais se connecter au réseau 5G de T-Mobile, y compris le réseau 600 MHz 5G à bande basse ainsi que le réseau 5G 2,5 GHz. Les clients Sprint à la recherche de la 5G peuvent passer à une carte SIM T-Mobile s’ils disposent d’un téléphone compatible ou s’ils sont prêts à effectuer une mise à niveau.

T-Mobile 5G en vaut-il la peine ?

Sur T-Mobile, il s’agit de savoir si vous voulez le téléphone car il n’y a pas de séparation actuelle des plans. La plupart des nouveaux téléphones que vous pouvez acheter pour T-Mobile prennent en charge la 5G, donc la plupart des nouveaux clients T-Mobile et les clients existants mis à niveau utiliseront le réseau. Si vous cherchez une bonne raison de mettre à niveau votre téléphone, la 5G n’est-ce pas, mais c’est un avantage appréciable lorsque vous effectuez une mise à niveau.

Alors que la 4G LTE continuera d’être assez rapide pour la plupart des gens pendant quelques années, tout le monde finira par passer à la 5G. Pourtant, les améliorations de vitesse ont été constantes et T-Mobile a atteint ses objectifs de couverture tout au long de 2021, donc si vous avez attendu que la 5G arrive à maturité avant de vous connecter, c’est le moment.

Qu’est-ce que la 5G pour de bon ?

5G for Good est une initiative visant à utiliser la puissance de la 5G pour aider la communauté. Alors que certaines personnes ont accusé T-Mobile d’avoir organisé un spectacle pour graisser les roues du gouvernement en approuvant sa fusion avec Sprint, il est agréable de voir la technologie avoir un impact positif sur le monde.

Il convient de noter que toutes les projections ici dépendent de la fusion en cours, et T-Mobile ne sera probablement pas en mesure de le faire sans le spectre supplémentaire de Sprint.

Initiative des héros connectés

La Connecting Heroes Initiative est un programme qui vise à offrir un accès 5G gratuit aux premiers intervenants en Amérique. Cela comprend les organismes publics et à but non lucratif d’application de la loi, d’incendie et de SMU. C’est le premier arrivé, premier servi pour ceux qui s’inscrivent, donc si vous voulez que votre agence se connecte à la 5G, inscrivez-vous dès que possible.

Projet 10 millions

Il a été démontré que les enfants qui n’ont pas accès à Internet ne recevront probablement pas une éducation aussi bonne que ceux qui en bénéficient. Bien entendu, cela est également lié à l’inégalité des revenus.

Le projet 10Millions vise à éliminer l’écart de devoirs causé par des millions d’enfants n’ayant pas accès à Internet pour leurs devoirs. Le projet vise à offrir un service gratuit, des points d’accès sans fil et des appareils à coût réduit à 10 millions de foyers au cours des cinq prochaines années.

Connexion T-Mobile

T-Mobile connect est simplement un forfait téléphonique à bas prix avec accès au réseau 5G. Les forfaits sont offerts à 15 $ par mois pour des appels et des textos illimités avec 2,5 Go de données haut débit. Il existe également un forfait de 25 $ par mois avec 5,5 Go de données. Il est intéressant de noter que le plan devrait augmenter au fur et à mesure de l’utilisation en augmentant l’allocation de données de 500 Mo par an pendant cinq ans. Ce n’est en aucun cas un montant énorme, mais pour une famille à faible revenu, cela peut être une bouée de sauvetage.

Ces plans sont déjà disponibles sur T-Mobile prépayé.

La prochaine grande nouveauté en matière de connectivité

5G : tout ce que vous devez savoir

