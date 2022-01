T-Mobile acquiert Octopus Interactive, un réseau publicitaire pour les écrans dans les voitures Uber et Lyft

T-Mobile a lancé Octopus Interactive, une startup basée à Bethesda, dans le Maryland, qui gère un réseau publicitaire pour les écrans vidéo à l’intérieur des véhicules Uber et Lyft. L’accord renforcera la branche Marketing Solutions de T-Mobile. Les publicités d’Octopus touchent plus de 5 millions de passagers par mois ; les clients incluent Audible, Fox Entertainment et Philo. Le marché de la publicité « Out of Home » a augmenté de 38 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021, selon Adweek.

Share