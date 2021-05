T-Mobile annonce un autre trimestre réussi grâce à des contrôles de relance et un retour lent à la normale

Les résultats du premier trimestre de T-Mobile ont été publiés, ce qui montre que la société continue de croître en ajoutant plus de 1,4 million d’abonnés au réseau, dont près de 800 000 nouveaux clients postpayés. La société a également réussi à augmenter ses revenus d’une année à l’autre de 19,8 milliards de dollars, ce qui était plus élevé que prévu par les analystes.

Le succès du trimestre de T-Mobile a été en partie attribué aux chèques de relance qui ont été lancés à de nombreux Américains le trimestre dernier, injectant plus d’argent dans l’économie et permettant à plus de gens de dépenser de l’argent. Il a également attribué la croissance au déploiement du plan Magenta Max 5G, qui offre aux clients des données 5G vraiment illimitées.

Sur le front de la 5G, T-Mobile continue de se vanter d’être le meilleur réseau 5G grâce à l’Ultra Capacity 5G, qui est construit à partir du spectre médian de Sprint. Cela permet au réseau 5G de T-Mobile d’atteindre facilement plus d’utilisateurs, jusqu’à 140 millions, tout en offrant des vitesses de données moyennes de 300 Mbps avec des pics allant jusqu’à 1 Gbps.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En tant que sans doute l’un des meilleurs opérateurs sans fil aux États-Unis, T-Mobile s’est concentré sur la fusion du réseau de Sprint avec le sien pour augmenter sa capacité 5G. Une partie de ce travail consiste à transférer les clients du réseau hérité de Sprint afin qu’il puisse réarmer le spectre et arrêter le réseau CDMA hérité. T-Mobile a rapporté avoir transféré 50% du trafic de Sprint vers son propre réseau, ainsi que 20% des clients de Sprint.

T-Mobile a également indiqué que son bénéfice net est resté stable «car la hausse des revenus a été compensée par des augmentations de dépenses résultant de la fusion Sprint, y compris les coûts liés à la fusion». Un analyste a souligné que malgré les annonces post-payées élevées de T-Mobile, les revenus des services n’ont pas augmenté autant que des concurrents comme Verizon, qui a en fait perdu près de 200000 abonnés:

Augmentation séquentielle des revenus des services sans fil au T1 VZ $ +85 millions $ CHTR + 33 millions $ T $ + 26 millions $ TMUS + 17 millions $ – Walter Piecyk (@WaltLightShed) 4 mai 2021

Il n’est pas trop surprenant que T-Mobile ait pris du retard en termes de revenus sans fil. La société a été assez agressive avec ses plans et promotions, offrant des lignes gratuites et des réductions sur des appareils tels que le OnePlus 9 Pro et le Samsung Galaxy S21. Pourtant, T-Mobile a noté dans son appel de revenus que les ajouts de lignes gratuites ne représentent qu’un petit pourcentage de ses activations brutes totales.

Pendant ce temps, la société s’attend à une croissance accrue au deuxième trimestre, car les États continuent de rouvrir et de plus en plus de personnes retournent au travail.