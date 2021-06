T-Mobile apporte intelligemment un programme d’essai gratuit de 30 jours sur iPhone XS et versions ultérieures via eSIM

T-Mobile propose son programme d’essai gratuit pour tester le réseau depuis des années maintenant, ce qui signifiait auparavant donner à l’Uncarrier un accès à un appareil hotspot. Désormais, T-Mobile offre aux utilisateurs d’iPhone un moyen très simple de le tester pendant 30 jours sans aucune condition ni avoir à changer d’opérateur grâce à l’utilisation de l’eSIM intégrée pour iPhone.

Repéré par LightReading (via The Verge), T-Mobile a ouvert le programme Test Drive cette semaine aux utilisateurs d’iPhone via eSIM. Cela signifie que si vous avez un iPhone XS ou une version ultérieure et que vous souhaitez essayer le Uncarrier, vous pouvez le faire avec la nouvelle application Test Drive iOS, aucun périphérique de point d’accès n’est nécessaire.

Tirant intelligemment parti de l’eSIM de l’iPhone moderne, T-Mobile peut offrir son essai gratuit aux côtés de l’opérateur actuel d’un client.

Voici comment T-Mobile décrit la nouvelle option eSIM :

Avec T-Mobile Network Test Drive, vous obtiendrez 30 jours ou 30 Go de données à haut débit ainsi que des appels et des SMS illimités gratuitement, tout en conservant votre opérateur et votre numéro de téléphone actuels. Essayez notre réseau sur votre iPhone, dès maintenant, sans risque.

T-Mobile indique que vous obtiendrez un accès 5G (pour les propriétaires d’iPhone 12) pendant l’essai ainsi qu’une couverture LTE, la configuration ne prend que quelques minutes et aucune carte de crédit ni contrat n’est nécessaire pour l’essai routier. Et encore une fois, vous pouvez le faire sans avoir à annuler/porter votre service actuel avec un autre opérateur.

Vous pouvez en savoir plus sur le nouvel iPhone eSIM Test Drive ici et télécharger l’application gratuite pour commencer sur l’App Store.

