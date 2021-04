T-Mobile apporte l’eSIM au Galaxy Note 20 Ultra avec la mise à jour de sécurité de mars

La ligne Note est peut-être sur haitus cette année, mais Sone des meilleurs téléphones Samsung de 2020 est devenu plus pertinent grâce à la dernière mise à jour qui a été publiée. Les clients T-Mobile aux États-Unis reçoivent une nouvelle mise à jour du Samsung Galaxy Note 20 Ultra qui apporte la mise à jour de sécurité de mars ainsi que l’ajout inattendu de la prise en charge eSIM.

De plus, le Galaxy Note 20 Ultra prend également en charge la double veille, ce qui permet à l’appareil d’avoir deux numéros de téléphone actifs fonctionnant simultanément. Non seulement c’est le premier Samsung aux États-Unis à prendre en charge la fonctionnalité eSIM, mais c’est aussi le premier smartphone Android aux États-Unis en plus des smartphones Pixel comme le Google Pixel 5 à prendre en charge l’eSIM. Même les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S21 n’ont pas encore reçu de support officiel.

Source: Android Central

La double SIM n’est pas largement utilisée aux États-Unis, mais son apport à des appareils plus populaires tels que le Note 20 Ultra peut l’aider à décoller. Il semble que cela puisse être l’angle de T-Mobile ces derniers temps, d’autant plus qu’il a annoncé qu’il investissait davantage dans l’écosystème Android. Le transporteur fait déjà pression pour que Google Messages devienne le système de messagerie par défaut sur ses smartphones, ce qui constituera un énorme pas en avant vers la généralisation du RCS.

Il n’est pas clair si cette mise à jour est appliquée au Samsung Galaxy Note 20 standard, mais cela pourrait indiquer que la prise en charge pourrait atteindre plus des meilleurs téléphones Android en Amérique du Nord.