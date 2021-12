T-Mobile aurait clôturé l’année avec une nouvelle violation de données

Comme l’a révélé le rapport T-Mo, certains clients de T-Mobile ont été informés d’une violation de données sur leurs comptes T-Mobile sans fil. Cela ferait partie d’un document interne qui montre comment identifier un compte affecté qui comprend les mémos CPNI et SIM appliqués le 23 décembre 2021.

Les notes de compte incluent CPNI, SIM et CPNI + SIM selon le type d’activité détectée par T-Mobile. CPNI fait référence aux informations client telles que le nom du compte, le numéro, les numéros de téléphone, le nombre d’appareils, le nom du plan tarifaire et son coût. Bien que ces informations puissent sembler inoffensives, il peut être utile pour un escroc de paraître plus légitime lorsqu’il s’adresse à vous ou à des personnes que vous connaissez.

Le mémo SIM fait référence aux comptes qui ont subi un changement de carte SIM non autorisé sur leur compte. Le mémo indique qu’une personne inconnue avait troqué la carte SIM pour pointer vers un autre appareil. T-Mobile a maintenant annulé ces changements et remis la carte SIM sur le bon appareil. T-Mobile note que les combinaisons de noms d’utilisateur et de mots de passe TMO ni les méthodes de paiement stockées ont été consultées.

La note finale est une combinaison des deux avec CPNI + SIM indiquant que les deux conditions sont remplies. Un blocage de changement de carte SIM a été mis en place sur ces comptes.

Il est important de se rappeler comment éviter les arnaques pendant les vacances et de faire très attention aux informations que vous donnez. Si vous n’êtes pas sûr qu’un appel de votre opérateur soit légitime, raccrochez et contactez directement l’assistance ou rendez-vous même dans un magasin d’entreprise. Vous devriez également utiliser l’authentification à deux facteurs dans la mesure du possible avec une application appropriée afin que vous puissiez cesser de vous fier aux SMS pour l’authentification. .

Nous avons contacté T-Mobile pour commentaires et mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.

