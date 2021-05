T-Mobile bat les prévisions de revenus avec 19,8 milliards de dollars de revenus au premier trimestre et ajoute 1,4 million de clients supplémentaires

T-Mobile a dépassé les attentes pour son rapport sur les résultats du quatrième trimestre, affichant un chiffre d’affaires de 19,8 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,74 $. Les analystes prévoyaient des revenus de 18,9 milliards de dollars et un BPA de 0,57 dollars.

La société sans fil basée à Bellevue, Washington, a ajouté un total net de 1,4 million de clients au cours du trimestre, dépassant Verizon et AT&T. Il compte désormais un total record de 103,4 millions de clients.

Les actions ont augmenté de plus de 2% dans les transactions après les heures de bureau. Le stock de T-Mobile a augmenté de plus de 40% au cours de la dernière année.

La croissance continue de T-Mobile fait suite à la fusion de 26,5 milliards de dollars de la société avec Sprint, qui a été achevée l’année dernière après une longue bataille juridique et un examen réglementaire prolongé. L’acquisition aide T-Mobile à développer son réseau 5G, qui, selon lui, est le plus grand et le plus rapide des États-Unis.

Le mois dernier, T-Mobile a lancé son nouveau service Internet domestique dans le cadre de la dernière initiative «Un-carrier» et a dévoilé en mars des routeurs sans fil 5G.