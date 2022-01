T-Mobile commence à empêcher les utilisateurs d’iPhone d’activer iCloud Private Relay aux États-Unis

Plus tôt dans la journée, un rapport indiquait que certains opérateurs européens bloquaient la fonctionnalité Private Relay introduite par Apple avec iOS 15. Cette fonctionnalité est conçue pour offrir aux utilisateurs une couche supplémentaire de confidentialité en garantissant que personne ne puisse voir les sites Web qu’ils visitent.

Désormais, en plus de certains opérateurs en Europe, il semble que T-Mobile/Sprint aux États-Unis bloque également l’accès à iCloud Private Relay lorsqu’il est connecté à des données cellulaires.

Apple dit que Private Relay est une fonctionnalité conçue pour offrir aux utilisateurs une autre couche de confidentialité lorsqu’ils naviguent sur le Web. Le premier relais est envoyé via un serveur maintenu par Apple, et le second est un opérateur tiers. La fonctionnalité a été annoncée à la WWDC en juin dernier et initialement prévue pour être incluse dans iOS 15.

Apple a finalement livré la fonctionnalité en tant que « bêta publique », ce qui signifie qu’elle est désactivée par défaut dans les dernières versions d’iOS 15 et de macOS Monterey. Vous pouvez l’activer manuellement en allant dans Paramètres sur votre iPhone, en appuyant sur votre nom en haut, en choisissant iCloud et en choisissant « Relais privé ».

T-Mobile faisait partie des opérateurs européens qui ont signé une lettre ouverte exprimant leur inquiétude quant à l’impact de Private Relay. Les opérateurs ont écrit que cette fonctionnalité empêche les réseaux et les serveurs d’accéder aux « données et métadonnées vitales du réseau et pourrait avoir un impact sur « la capacité de l’opérateur à gérer efficacement les réseaux de télécommunications ».

Au Royaume-Uni, des opérateurs tels que T-Mobile, EE et d’autres ont déjà commencé à bloquer l’utilisation de Private Relay lorsqu’ils sont connectés à des données cellulaires. . a également confirmé que T-Mobile étendait cette politique aux États-Unis.

Cela signifie que les utilisateurs de T-Mobile et Sprint aux États-Unis ne peuvent plus utiliser la fonction de relais privé iCloud préservant la confidentialité lorsqu’ils sont connectés à des données cellulaires. Un message d’erreur dans l’application Paramètres explique :

Votre forfait cellulaire ne prend pas en charge iCloud Private Relay. Lorsque Private Relay est désactivé, ce réseau peut surveiller votre activité Internet et votre adresse IP n’est pas cachée aux traqueurs ou aux sites Web connus.

Le changement ne semble pas encore être à l’échelle du réseau, mais il semble plutôt que T-Mobile est en train de le déployer. Cela signifie que certains utilisateurs peuvent toujours utiliser iCloud Private Relay lorsqu’ils sont connectés à leur réseau cellulaire, du moins pour le moment.

Apple n’a pas encore commenté cette situation, mais il est inquiétant de voir des opérateurs comme T-Mobile interférer avec les fonctionnalités iOS au niveau du système. Il n’y a probablement pas grand-chose qu’Apple puisse faire ici, mais cela souligne une autre limitation de Private Relay en tant que fonctionnalité ainsi que le pouvoir que détiennent les opérateurs.

