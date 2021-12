T-Mobile dit que les appels frauduleux ont augmenté de 116%, mais le blocage automatique aussi

T-Mobile a publié son rapport 2021 sur les arnaques et les appels automatisés, qui montre une augmentation remarquable du nombre de tentatives d’appels téléphoniques frauduleux. Ce rapport présente des données sur les appels bloqués à l’aide de l’application Scam Shield de T-Mobile, disponible pour tous les clients T-Mobile et Metro by T-Mobile.

Le rapport note que les appels frauduleux ont chuté pendant la quarantaine en 2020 mais ont pris de l’ampleur en 2021. Janvier a été le mois le plus léger, avec 1,1 milliard d’appels identifiés comme Scam probable. Le volume d’appels frauduleux a augmenté tout au long de l’année, avec 2,5 milliards d’appels recensés en novembre. Il a également été reconnu que les appels tombaient le week-end et les jours fériés avec une baisse de 80 % le week-end.

T-Mobile a identifié que les fausses garanties de véhicules étaient le type d’escroquerie numéro un avec 51% des appels. Le bureau de la sécurité sociale était de 10 %, les fournisseurs de services sans fil étaient de 9 %, les fournisseurs d’assurance automobile étaient de 6 % et la livraison de colis était de 4 %. Au moins, les appels devraient baisser considérablement à partir du 23 décembre.

Si vous cherchez à rester protégé, vous pouvez télécharger l’application Scam Shield pour Android et iOS sur le Play Store ou l’App Store. L’application est déjà installée sur la plupart des meilleurs téléphones Android achetés directement auprès de T-Mobile. Les clients Sprint utilisant une carte SIM T-Mobile peuvent également utiliser l’application, tandis que les autres clients Sprint peuvent utiliser l’application Sprint Call Screener. Cette fonctionnalité est l’un des facteurs qui aide les forfaits T-Mobile à être parmi les meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir.

Il convient également de garder à l’esprit qu’AT&T et Verizon ont des applications similaires avec respectivement Call Protect et Call Filter. D’autres MVNO comme Google Fi proposent également le blocage des appels, et enfin, certains fabricants de téléphones comme Samsung incluent le blocage dans leurs applications d’appel par défaut. Grâce à l’adoption par les opérateurs du protocole STIR/SHAKEN, le blocage des appels amélioré a été activé à tous les niveaux. En fait, T-Mobile est conforme à 100 % depuis juin 2021.

