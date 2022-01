T-Mobile dit qu’il n’a « pas largement bloqué » iCloud Private Relay, blâme le bogue iOS 15.2 pour les erreurs

T-Mobile a officiellement reconnu un bogue qui a empêché certains abonnés d’utiliser iCloud Private Relay lorsqu’ils sont connectés à un réseau cellulaire. Dans une déclaration à ., T-Mobile a imputé cette situation à un bogue dans iOS 15.2 et a déclaré qu’il n’avait « pas largement bloqué » iCloud Private Relay.

Il est également important de noter que ce bogue n’affecte pas seulement les abonnés T-Mobile, comme l’indique la société dans sa déclaration. Au lieu de cela, c’est un bogue qui semble affecter iOS 15.2 en général plutôt que T-Mobile en particulier. Le problème est également toujours présent dans la dernière version d’iOS 15.3 bêta.

La déclaration complète se lit comme suit :

Du jour au lendemain, notre équipe a identifié que dans la version 15.2 iOS, certains paramètres de l’appareil par défaut sont désactivés. Nous avons partagé cela avec Apple. Ce n’est pas spécifique à T-Mobile. Encore une fois, nous n’avons pas largement bloqué le relais téléphonique iCloud.

Une solution au problème qui a fonctionné pour . lors des tests consiste à accéder aux paramètres, puis à choisir Cellular, puis à choisir votre forfait et à vous assurer que «Limit IP Address Tracking» est activé. Assurez-vous de suivre ces étapes lorsque le WiFi est désactivé et que vous êtes connecté à votre réseau cellulaire.

T-Mobile a cependant reconnu qu’il s’agit de situations dans lesquelles il est nécessaire de bloquer iCloud Private Relay pour des raisons techniques. À savoir, si votre compte ou votre ligne dispose de fonctionnalités de modération de contenu ou de contrôles parentaux activés, vous ne pourrez pas utiliser iCloud Private Relay lorsque vous serez connecté au cellulaire.

Dans une déclaration distincte, T-Mobile a expliqué :

Les clients qui ont choisi des forfaits et des fonctionnalités avec filtrage de contenu (par exemple, les contrôles parentaux) n’ont pas accès au relais privé iCloud pour permettre à ces services de fonctionner comme prévu. Tous les autres clients n’ont aucune restriction.

Une source a également confirmé à . que cela s’applique également à certains plans existants qui incluent l’avantage Netflix on Us et ont activé les allocations familiales.

Lorsque ce problème a été révélé pour la première fois lundi, la préoccupation était que T-Mobile bloquait complètement l’accès à iCloud Private Relay. Cela est intervenu après qu’un transporteur en Europe a signé une lettre ouverte exprimant sa préoccupation concernant l’impact de Private Relay. Les opérateurs ont écrit que cette fonctionnalité empêche les réseaux et les serveurs d’accéder aux « données et métadonnées vitales du réseau et pourrait avoir un impact sur « la capacité de l’opérateur à gérer efficacement les réseaux de télécommunications ».

