T-Mobile divulgue 5,3 millions de comptes supplémentaires compromis, des données sensibles, y compris la date de naissance et l’adresse divulguées

Dans une violation de données massive dont nous avons appris plus tôt cette semaine, T-Mobile continue de découvrir l’étendue des dommages qui dépassent les 50 millions de comptes. Dans une mise à jour d’aujourd’hui, le transporteur a déclaré avoir découvert que 5,3 millions de comptes clients postpayés supplémentaires avaient vu leur nom, leur adresse, leur date de naissance ou d’autres informations personnelles compromis.

T-Mobile avait précédemment partagé que 47,8 millions d’enregistrements avaient été enregistrés, y compris les clients et ceux qui venaient même de demander une couverture auprès de l’opérateur mais qui ne l’avaient jamais fait.

Ce matin, T-Mobile a partagé ses dernières découvertes alors qu’il poursuit son enquête. Cela comprend 5,3 millions de comptes clients postpayés supplémentaires qui ont été compromis :

Nous avons précédemment signalé des informations provenant d’environ 7,8 millions de comptes clients postpayés T-Mobile actuels qui comprenaient les noms et prénoms, la date de naissance, le SSN et les informations de permis de conduire/d’identité ont été compromises. Nous avons maintenant également déterminé que les numéros de téléphone, ainsi que les informations IMEI et IMSI, les numéros d’identification typiques associés à un téléphone mobile, ont également été compromis. De plus, nous avons depuis identifié 5,3 millions de comptes clients postpayés supplémentaires auxquels étaient associés un ou plusieurs noms de clients, adresses, dates de naissance, numéros de téléphone, IMEI et IMSI auxquels on avait accédé illégalement. Ces comptes supplémentaires n’avaient pas de SSN ou d’informations de permis de conduire/ID compromis.

En plus des 40 millions ” d’anciens ou potentiels clients de T-Mobile “, la société affirme que 667 000 d’entre eux ont été trouvés compromis.

Nous avons également signalé précédemment que des fichiers de données contenant des informations d’environ 40 millions d’anciens ou potentiels clients de T-Mobile, y compris les noms et prénoms, la date de naissance, le SSN et les informations de permis de conduire/ID, ont été compromis. Depuis, nous avons identifié 667 000 comptes supplémentaires d’anciens clients de T-Mobile auxquels les noms, numéros de téléphone, adresses et dates de naissance des clients ont été compromis. Ces comptes supplémentaires n’avaient pas de SSN ou d’informations de permis de conduire/ID compromis.

Clarifiant davantage ces violations, le uncarrier dit :

Séparément, nous avons également identifié d’autres fichiers de données volés, notamment des numéros de téléphone, IMEI et IMSI. Ces données ne comprenaient aucune information personnellement identifiable. Nous continuons d’avoir aucune indication que les données contenues dans l’un des fichiers volés comprenaient des informations financières sur les clients, des informations de carte de crédit, de débit ou d’autres informations de paiement.

En ce qui concerne le travail à venir, T-Mobile a partagé aujourd’hui que :

Nous continuons de prendre des mesures pour protéger toutes les personnes exposées à cette cyberattaque, y compris les personnes supplémentaires que nous avons récemment identifiées. Nous avons envoyé des communications à des millions de clients et d’autres personnes concernées et fournissons une assistance de diverses manières.

Qui comprend:

Offrir deux ans de services gratuits de protection d’identité avec le service de protection contre le vol d’identité de McAfee à toute personne qui pense qu’elle peut être affectée Recommander à tous les clients éligibles de T-Mobile de s’inscrire pour une protection gratuite contre les escroqueries via Scam Shield Soutenir les clients avec des meilleures pratiques supplémentaires et pratiques étapes de sécurité telles que la réinitialisation des codes PIN et des mots de passe Publication d’une page Web d’assistance à la clientèle contenant des informations et l’accès à ces outils à l’adresse https://www.t-mobile.com/brand/data-breach-2021

Notamment, AT&T fait également face à une violation présumée de jusqu’à 70 millions de comptes clients.

