T-Mobile enquête sur une éventuelle violation de données géante qui pourrait affecter 100 millions de clients

Les pirates informatiques pourraient avoir obtenu des données sur plus de 100 millions de clients T-Mobile, selon un rapport de Vice, qui a repéré un article de forum au cours du week-end qui prétendait vendre l’information. Les données comprennent les noms, les adresses physiques et les numéros de sécurité sociale. Dans une déclaration à Vice, T-Mobile a déclaré qu’il enquêtait sur l’éventuelle violation, qui serait l’une des nombreuses que T-Mobile a traitées au cours des dernières années. Nous avons contacté T-Mobile pour plus de détails et mettrons à jour ce message lorsque nous aurons une réponse.