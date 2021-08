T-Mobile enquête sur une violation potentielle massive des données

in

Un pirate informatique semble vendre des informations personnellement identifiables (PII) relatives à des millions de clients T-Mobile basés aux États-Unis sur un forum clandestin.

Bien que le message du forum ne dise pas explicitement que les données appartiennent à T-Mobile, le vendeur a déclaré à Motherboard qu’il avait obtenu les informations en pénétrant les serveurs de la société de télécommunications.

Le pool de données comprendrait les numéros de sécurité sociale (SSN), les numéros de téléphone, les noms, les adresses physiques, les numéros IMEI uniques et les informations de permis de conduire (DL) d’environ 100 millions de clients T-Mobile.

TechRadar a besoin de vous !

Nous examinons comment nos lecteurs utilisent les VPN avec des sites de streaming comme Netflix afin que nous puissions améliorer notre contenu et offrir de meilleurs conseils. Cette enquête ne prendra pas plus de 60 secondes de votre temps, et nous apprécierions énormément que vous partagiez vos expériences avec nous.

>> Cliquez ici pour lancer le sondage dans une nouvelle fenêtre <<

Sous enquête

Le pirate informatique a mis en vente moins d’un tiers des données volées avec les détails SSN et DL sur le dark web – pour le prix de six bitcoins (environ 270 000 $) – avec l’intention de vendre le reste de la base de données en privé.

En réponse aux rapports, T-Mobile a publié une déclaration affirmant qu’elle enquêtait sur la violation potentielle.

“Nous sommes au courant des allégations faites dans un forum clandestin et avons activement enquêté sur leur validité. Nous n’avons aucune information supplémentaire à partager pour le moment”, a déclaré la société à Motherboard.

Fait intéressant, le pirate prétend que T-Mobile est au courant de la violation puisque la société a scellé son accès aux serveurs violés.

“Je pense qu’ils l’ont déjà découvert parce que nous avons perdu l’accès aux serveurs dérobés”, a déclaré le vendeur à Motherboard lors d’un chat en ligne.

T-Mobile n’a pas immédiatement répondu à la demande de TechRadar Pro de confirmation de la violation.

Via la carte mère