T-Mobile étend encore plus sa portée grâce à Best Buy et Walmart

Lorsque vous entrez dans un magasin Best Buy ou Walmart, il y a de fortes chances que vous voyiez les offres de la plupart des meilleurs opérateurs sans fil. Cela signifie qu’AT&T et Verizon sont à l’avant-plan, mais bientôt, vous verrez également T-Mobile. Plus tôt dans la journée, T-Mobile a confirmé (via le rapport T-Mobile) son intention de s’étendre à plus de 2 200 emplacements Walmart, ainsi qu’à 1 000 magasins Best Buy. Sur ces 2 200 emplacements Walmart / T-Mobile, 1 000 seront situés dans des “zones rurales mal desservies”.

Mais au lieu de simplement travailler avec votre employé Best Buy Mobile préféré, ce seront des emplacements à service complet dans les magasins. Considérez-le comme un mini magasin T-Mobile trouvé dans Best Buy ou Walmart. Dans ces emplacements, vous pourrez gérer votre compte comme vous le feriez si vous vous rendiez dans un magasin T-Mobile « traditionnel ». Cela signifie que vous pouvez gérer votre compte, ajouter une nouvelle ligne, mettre à niveau votre ligne actuelle et à peu près tout le reste.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela signifie également que vous pouvez désormais accéder au site Web de Best Buy et obtenir un nouveau téléphone pour votre forfait T-Mobile. Actuellement, il semble que Best Buy et T-Mobile s’en tiennent aux appareils Samsung et Apple. La liste comprend les goûts du Galaxy Z Flip 3, ainsi que certains des meilleurs téléphones Android bon marché comme le Samsung Galaxy A52 5G. Espérons que le catalogue d’appareils s’étend avec le temps, mais étant donné que cela ne fait que commencer, c’est comme si cela allait être un peu avant que cela ne se produise.

En ce qui concerne ces « zones rurales mal desservies », cela s’applique probablement aux régions du pays qui ont du mal à trouver un emplacement réel où se rendre. T-Mobile travaille à étendre sa couverture grâce à son réseau 5G et à l’utilisation du spectre basse bande n71. C’est juste légèrement différent du T-Mobile 5G traditionnel, car il s’appelle “T-Moible Extended Range 5G”. Avec ce spectre, T-Mobile a étendu son réseau 5G pour atteindre plus de 300 millions de personnes tout en continuant à élargir son avance sur AT&T et Verizon en termes de couverture 5G.

Quant à Walmart, bien que T-Mobile ait déclaré que sa présence serait plus importante dans ces endroits, il n’y a rien à trouver sur le site Web de Walmart montrant que des changements sont à venir.

