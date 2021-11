T-Mobile étend son avance sur la 5G, 200 millions couverts par la bande moyenne avant la date prévue

T-Mobile a considérablement étendu sa couverture 5G tout au long de 2021 avec l’objectif ambitieux de couvrir 200 millions de personnes avec sa 5G milieu de gamme Ultra Capacity d’ici la fin de l’année. T-Mobile a annoncé qu’il avait atteint son objectif des semaines avant la date prévue, étendant ainsi son avance sur la 5G. Ceci est complémentaire à la gamme étendue 5G à bande basse de T-Mobile, qui couvre 308 millions de personnes.

La domination de la bande moyenne de T-Mobile est due à son accès au spectre 2,5 GHz qu’il a obtenu grâce à son achat de Sprint. Cela a permis à T-Mobile d’avancer avec la 5G tandis que les concurrents AT&T et Verizon attendent la disponibilité du spectre en bande C qui devrait être disponible au début de 2022.

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré ce qui suit dans un communiqué concernant les réalisations de l’opérateur :

Nous livrons une Ultra Capacity 5G révolutionnaire aux personnes à travers le pays à un rythme sans précédent, nous plaçant dans une position de leader du réseau avec une avance de deux ans sur la concurrence. Et cet écart ne fait que se creuser à mesure que nous accélérons. Seul T-Mobile propose un réseau 5G capable de véritablement transformer l’expérience du smartphone – la première application qui tue la 5G – et ce n’est que le début. Avec Ultra Capacity 5G à l’échelle nationale, nous laissons les innovateurs à travers le pays créer de nouvelles applications 5G qui changeront le monde.

En plus d’avoir atteint son objectif de couverture, T-Mobile a également été désigné comme l’opérateur le plus rapide dans quatre villes dans un rapport d’Umlaut et commandé par T-Mobile. À Cincinnati, Cleveland, Orlando et Salt Lake City, le réseau de T-Mobile a surpassé la concurrence pour les vitesses de téléchargement. Dans deux de ces villes, T-Mobile a la disponibilité 5G la plus élevée avec 91 % et 95 % de disponibilité dans les deux villes.

Les forfaits de T-Mobile donnent tous accès à la 5G, ce qui en fait l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir. Le leadership de T-Mobile dans la couverture 5G a également permis à l’opérateur de se développer dans de nouveaux services tels que les connexions Internet à domicile. Ses forfaits mobiles et son service Internet à domicile ont aidé T-Mobile à devenir le leader incontesté de la 5G, que vous soyez dans une zone urbaine, suburbaine ou rurale.

