T-Mobile étend son avance sur la vitesse dans le rapport mobile Q3 d’Ookla

Ookla a publié son rapport sur le marché américain du troisième trimestre le 18 octobre 2021, détaillant les fournisseurs les plus rapides et les plus cohérents sur la base des données de sa populaire application Speedtest. Avec des résultats aux États-Unis, les données Ooklas montrent des améliorations constantes des vitesses de téléchargement des fournisseurs de services mobiles et des améliorations de téléchargement et de téléchargement pour les fournisseurs de services fixes.

Dans le rapport mobile, T-Mobile est le fournisseur le plus rapide avec une vitesse de téléchargement médiane très élevée de 62,35 Mbps. AT&T prend la deuxième place avec un résultat de 47,42 Mbps avec Verizon derrière avec 39,91 Mbps. La latence était à peu près la même pour chaque opérateur avec 33 ms mesurés pour T-Mobile et Verizon avec 34 ms pour AT&T. T-Mobile a également obtenu le meilleur score de cohérence avec 84,4% de ses résultats sur un téléchargement de 5 Mbps et un téléchargement de 1 Mbps. AT&T était deuxième avec 79,8 % et Verizon troisième avec 78,2 %. Les résultats de cohérence étaient légèrement inférieurs pour chaque transporteur par rapport au deuxième trimestre.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En isolant les résultats de la 5G, l’avance de T-Mobile devient encore plus décisive. La vitesse de téléchargement médiane de T-Mobile sur la 5G était de 135,17 Mbps par rapport à Verizon et AT&T à 78,94 Mbps et 72,46 Mbps. Alors que les résultats d’AT&T et de Verizon au deuxième trimestre étaient presque identiques, T-Mobile s’est amélioré de 99,84 Mbps. La cohérence sur la 5G (25 Mbps ou plus en téléchargement et 3 Mbps en téléchargement) pour tous les opérateurs était à peu près la même, Verizon étant en tête du peloton avec 78,8%. T-Mobile et AT&T suivent de près avec 78,4% et 73,8%.

Il convient de rappeler que T-Mobile a une énorme avance dans la couverture 5G avec le rapport d’Ookla indiquant une disponibilité de 64,4%. AT&T est arrivé en deuxième position avec 44,8% et Verizon en troisième avec seulement 34,3% de disponibilité. Ces résultats concernent uniquement les appareils compatibles 5G, mais tous les opérateurs n’incluent pas la connectivité 5G avec chaque forfait.

Le téléphone avec la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide est l’iPhone 13 Pro Max prenant la première place du Galaxy S21 Ultra, l’un des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter. Le seul téléphone Android à se classer parmi les cinq premiers pour ce rapport est l’impressionnant Galaxy Z Fold3 5G avec son chipset Snapdragon 888. Dans l’ensemble, la latence était très similaire entre les différents modèles.

Ces progrès ont également été une belle illustration des avantages de la 5G. La domination de T-Mobile dans la catégorie mobile a probablement beaucoup à voir avec l’expansion continue de son réseau Ultra Capacity 5G milieu de gamme qui est beaucoup plus rapide que le spectre de couverture en bande basse utilisé par T-Mobile et les autres opérateurs avant C. -déploiement de la bande fin 2021 et 2022.

En ce qui concerne les fournisseurs d’accès Internet fixes, Verizon prend facilement les devants en matière de vitesse. Verizon mène la compétition avec un score de vitesse de 178,38. Cox et Xfinity ne sont pas loin derrière avec respectivement 168,56 et 161,87. Le score de vitesse d’Ookla est une combinaison de 90 % de vitesses de téléchargement et de 10 % de vitesses de téléchargement. La connexion par fibre optique avec des vitesses de téléchargement et de téléchargement symétriques en bénéficie plus que le câble. Verizon avait également la meilleure latence avec une moyenne de 8 ms, bien que tous les 6 principaux fournisseurs aient des temps de latence inférieurs à 20 ms.

Xfinity avait la plus grande cohérence à 89,8 %. Spectrum et Xfinity ne sont pas loin derrière avec respectivement 89,6% et 88,8%. Cox plonge avec 83,7% mais conserve une bonne avance sur AT&T et CenturyLink. Les scores de cohérence sont le pourcentage de tests de plus de 25 Mbps en baisse et de 3 Mbps en hausse.

Alors que Google Fiber n’est plus le miracle de la fibre que beaucoup espéraient qu’il deviendrait, c’est toujours le fournisseur le plus rapide dans les trois villes les plus rapides sur la liste des 100 villes les plus peuplées du pays. Google Fiber était le fournisseur le plus rapide dans sept villes. Pourtant, les câblodistributeurs sont en tête du peloton avec Spectrum le plus rapide dans 19 villes impressionnantes, Cox dans 16 villes et Xfinity dans 13 villes. AT&T et Verizon ont été les plus rapides dans 12 et huit villes respectivement avec des offres largement basées sur la fibre.

Bien qu’aucun rapport ne puisse fournir une image complète pour tout le monde, c’est un excellent moyen de mesurer les progrès réalisés par les fournisseurs. Les vitesses de téléchargement moyennes pour les mobiles et les fixes ont augmenté chaque mois en 2021. Si vous n’obtenez pas la pleine vitesse pour laquelle vous payez avec votre Internet domestique, il peut être intéressant de vérifier un routeur Wi-Fi 6 rapide avec des performances améliorées. La plupart des fournisseurs proposent également une passerelle Wi-Fi 6, donc si vous préférez louer, vous pouvez également vous assurer que vous disposez des dernières technologies avec votre fournisseur.