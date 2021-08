T-Mobile ferme définitivement le réseau LTE de Sprint en 2022

La fusion entre T-Mobile et Sprint a finalement été clôturée le 1er avril 2020. Quatre mois plus tard, T-Mobile a abandonné la marque Sprint. Depuis lors, T-Mobile a transféré autant de clients Sprint que possible vers son réseau. Il y a quelques jours, l’opérateur a révélé qu’un tiers des utilisateurs de Sprint sont désormais sur le réseau de T-Mobile. Ce nombre continuera sans aucun doute d’augmenter, car T-Mobile a annoncé cette semaine son intention de fermer le réseau LTE de Sprint le 30 juin 2022.

Light Reading a annoncé la nouvelle mardi et T-Mobile a depuis mis à jour son site Web. L’opérateur avait déjà fixé au 1er janvier 2022 la date de retrait du réseau 3G de Sprint. T-Mobile a également expliqué pourquoi il sera nécessaire de fermer les réseaux de Sprint sur son site Web :

Pour garantir que tous les clients puissent profiter d’un réseau 4G et 5G plus avancé, nous retirerons les anciennes technologies de réseau pour libérer des ressources et du spectre qui nous aideront à renforcer l’ensemble de notre réseau, à déplacer tous les clients vers des technologies plus avancées et à combler la fracture numérique. Une partie supplémentaire de cet effort consiste à déplacer le spectre LTE de Sprint vers le réseau T-Mobile.

Comment passer de Sprint à T-Mobile

T-Mobile poursuit en notant que les clients auront besoin de téléphones et de tablettes modernes pour accéder à ses réseaux. Heureusement, si votre téléphone est pris en charge par le réseau LTE de Sprint, il sera probablement également compatible avec celui de T-Mobile. Si vous avez un appareil compatible, la seule étape que vous devrez effectuer est de remplacer votre carte SIM Sprint par la carte SIM de T-Mobile. Les propriétaires de certains appareils devront également s’assurer que la voix sur LTE (VoLTE) est également activée dans les paramètres de l’appareil pour les appels vocaux.

Comme le note The Verge, vous pouvez vérifier si votre appareil est compatible avec le réseau de T-Mobile ici.

Si vous possédez un appareil qui n’est pas compatible, vous devrez le mettre à niveau ou le remplacer. Cela inclut les équipements de données uniquement qui ne prennent pas en charge LTE ou 5G sur le réseau T-Mobile, ainsi que les appareils et équipements vocaux et de données qui ne prennent pas en charge LTE ou 5G et VoLTE sur le réseau T-Mobile.

T-Mobile a assuré aux clients qu’il les contacterait s’ils étaient concernés. D’une manière ou d’une autre, les clients de Sprint vont passer à un autre transporteur. À la même époque l’année prochaine, les réseaux 3G et LTE de Sprint seront hors ligne. Si vous utilisez toujours Sprint, assurez-vous d’avoir un plan d’action en place.

