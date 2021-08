T-Mobile ferme le réseau LTE de Sprint en juin 2022

T-Mobile prévoit de fermer le réseau LTE de Sprint le 30 juin 2022, a confirmé T-Mobile à Light Reading. La fermeture du réseau LTE de Sprint fait partie d’un effort visant à fusionner les deux réseaux à la suite de l’achat de Sprint par T-Mobile.



T-Mobile construit un réseau 5G qui utilise le spectre et les tours Sprint, et il vise à déplacer les clients Sprint vers le réseau T-Mobile au lieu du réseau Sprint.

En plus de fermer le réseau Sprint LTE, T-Mobile prévoit de désactiver le réseau 3G CDMA de Sprint le 1er janvier 2022.

Pour garantir que tous les clients puissent profiter d’un réseau 4G et 5G plus avancé, nous retirerons les anciennes technologies de réseau pour libérer des ressources et du spectre qui nous aideront à renforcer l’ensemble de notre réseau, à orienter tous les clients vers des technologies plus avancées et à combler la fracture numérique. Une partie supplémentaire de cet effort consiste à déplacer le spectre LTE de Sprint vers le réseau T-Mobile.