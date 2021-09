T-Mobile fermera la 3G l’été prochain pour faire place à une meilleure 5G

La page de support T-Mobile Network Evolution a été mise à jour avec la date précise à laquelle le réseau T-Mobile 3G sera fermé. Le réseau 3G sera retiré le 1er juillet 2022. C’est juste un jour après le retrait du réseau LTE de Sprint le 30 juin 2022. Le réseau CDMA 3G de Sprint devrait également prendre sa retraite le 1er janvier 2022.

T-Mobile note qu’il a commencé à informer les personnes concernées par ce changement à partir de l’année dernière, y compris ses partenaires comme les opérateurs prépayés. Si vous utilisez toujours un appareil qui ne prend pas en charge au moins le réseau LTE de T-Mobile, vous devrez mettre à niveau votre appareil avant l’été prochain. Les clients auront la possibilité de mettre à niveau avec des options gratuites disponibles, cependant, si vous conservez votre téléphone aussi longtemps, vous devriez également consulter les meilleurs téléphones Android.

T-Mobile justifie cette décision en soulignant que ses nouveaux réseaux sont entre 100 et 300 fois plus rapides. La LTE et la 5G améliorent également la sécurité publique avec des informations de localisation 911 plus précises.

En fin de compte, il est tout à fait logique que T-Mobile retire ses anciens réseaux ainsi que les réseaux redondants comme Sprint LTE. Les opérateurs doivent utiliser le spectre sans fil limité à leur disposition pour offrir autant de couverture et de capacité que possible et la 3G n’est tout simplement pas aussi efficace que la LTE ou la 5G. Sans oublier que la plupart des gens n’utilisent même plus d’appareils avec 3G.

T-Mobile a une bonne avance avec son réseau 5G grâce au spectre qu’il possédait déjà ainsi qu’au spectre milieu de gamme du réseau Sprint 5G à la retraite. T-Mobile a pu utiliser la capacité de son réseau pour créer certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir avec des données premium illimitées et de nombreuses données hotspot. Pour continuer à augmenter la capacité, le spectre doit être ajouté au réseau 5G, et l’un des meilleurs endroits pour obtenir du spectre est la 3G.

