T-Mobile fermera le réseau LTE de Sprint l’été prochain

T-Mobile a révélé qu’il fermera le réseau LTE de Sprint le 30 juin 2022. Vous devrez passer à un appareil plus récent pour maintenir le service. Le réseau CDMA devait déjà fermer le 1er janvier de la même année.

La fermeture du LTE interviendra six mois après un plan déjà annoncé pour désactiver le réseau Sprint CDMA le 1er janvier 2022. T-Mobile avait déjà commencé à alerter les clients fin 2020 et avait promis d’informer tous ceux qui doivent agir. L’opérateur a fait valoir que cela aiderait non seulement les gens à passer à de “vraies vitesses haut débit”, mais à un spectre gratuit qui permet à T-Mobile d’améliorer encore les performances LTE et 5G.

T-Mobile prévoit également de fermer ses réseaux 2G et 3G basés sur l’UMTS, mais n’a pas encore fixé de date limite.

Le timing n’est pas complètement surprenant. Le réseau 5G de T-Mobile peut s’étendre à l’échelle nationale, mais il manque certaines des fréquences de milieu de gamme nécessaires pour améliorer les performances. Plus tôt T-Mobile pourra récupérer le réseau Sprint LTE, mieux l’entreprise pourra rivaliser avec les opérateurs concurrents. Ces concurrents prennent également des mesures similaires. AT&T fermera son réseau 3G au début de 2022, et Verizon (avertissement : cet auteur écrit pour Engadget, propriété de Verizon) prévoit une décision équivalente au début de 2023.

Cet arrêt LTE pourrait cependant ne pas vous ravir si vous êtes un utilisateur de Sprint. Si vous n’avez pas reçu d’avis auparavant, vous avez maintenant moins d’un an pour changer d’appareil (ou de fournisseur) si vous souhaitez maintenir le service. Et c’est un vrai problème lorsque T-Mobile n’a transféré qu’environ un tiers des clients de Sprint vers son système cellulaire. Vous devrez peut-être mettre à niveau votre téléphone beaucoup plus tôt que prévu, ce qui pourrait signifier vous contenter d’un matériel moins que stellaire.