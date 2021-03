T-Mobile Home Internet Review: un service Internet fortement marqué par un astérisque

Après avoir passé plus d’une décennie à vivre dans la campagne du Kansas avec peu ou pas d’Internet décent, j’étais ravi d’essayer et, après quatre mois, de donner un avis sur Internet à domicile T-Mobile. Comme je l’ai discuté dans mon regard sur la 5G en 2021 pour aider l’Internet rural, l’un des sacrifices les plus considérables auxquels sont confrontés les personnes qui souhaitent vivre à la campagne est l’absence totale d’accès au haut débit légitime.

Cela fait quelques années que T-Mobile a annoncé son service Internet à domicile, et lorsque le lent déploiement m’est arrivé, j’ai sauté dessus. L’opérateur de téléphonie mobile est mon fournisseur de téléphonie mobile depuis environ sept ans et a été plutôt bon. Certes, là où se trouve ma maison, aucun opérateur n’est génial – peu importe ce que disent les cartes de couverture.

Ai-je cru que l’offre Internet domestique de T-Mobile pouvait être le sauveur Internet rapide et fiable que je recherchais – non. Cependant, le transporteur a mis à niveau rapidement les tours de ma région, ma ville voisine bénéficiant même de la 5G. Avec ces extensions, j’ai décidé de saisir le risque et d’obtenir le service. Je me suis dit que pour 50 $ par mois, cela valait la peine de prendre un dépliant pour voir comment cela se passait. C’est mon expérience avec T-Mobile Home Internet et la passerelle 4G LTE WFi.

Examen de T-Mobile Home Internet:

Internet résidentiel T-Mobile

En bout de ligne: Si vous avez une bonne couverture T-Mobile chez vous et que vous souhaitez configurer un accès Internet domestique simple avec une excellente application compagnon, cela peut être un excellent service pour vous.

Le bon

Faible coût Aucune limite de données L’équipement est inclus La passerelle Wi-Fi dispose d’une batterie de secours Excellente application compagnon

Le mauvais

Un signal irrégulier signifie un Internet peu fiable La portée de la passerelle Wi-Fi pourrait être meilleure 4G LTE que dans certaines régions

T-Mobile Home Internet: Prix et disponibilité

Dans les régions où le service est disponible, T-Mobile Home Internet coûte 65 $ par mois ou 60 $ avec AutoPay. Ce tarif comprend toutes les taxes et frais, ainsi que l’équipement. Lors du lancement initial de T-Mobile Home Internet, le prix était de 50 $ par mois.

Internet résidentiel T-Mobile: ce que vous aimerez

Dès que la page d’inscription au service Internet résidentiel de T-Mobile a été mise en ligne, je me suis inscrite. J’ai attendu près de deux ans jusqu’à ce que l’e-mail arrive enfin disant que le service était disponible pour ma maison. Je n’aurais pas pu être plus excité.

Lorsque l’équipement est arrivé, à l’intérieur se trouvait une simple boîte blanche avec une carte SIM préinstallée et un adaptateur secteur. Alors, je l’ai branché, téléchargé l’application compagnon sur mon téléphone et commencé la configuration.

Passerelle WiFi T-Mobile LTE Passerelle Internet haut débit T-Mobile Dimensions 170 mm x 124 mm 216 mm x 120 mm Batterie 5200 mAh Écran 5000 mAh ❌ ✔ Couleurs Blanc Argent Norme sans fil 3GPP LTE, LTE Catégorie 12

802.11 a / b / g / n / ac IEEE 802.11ax tri-bande 4 + 4 + 4 (Wi-Fi 6)

Ports d’itinérance transparente (IEEE 802.11k / v) 1 x WAN

2 x LAN 2 X GbE LAN

L’application compagnon Internet T-Mobile Home est utilisée pour initialiser et configurer la passerelle et obtenir les détails du réseau. Dans l’application, vous attribuerez des mots de passe à chacun des réseaux, 2,4 GHz et 5 GHz, et si vous le souhaitez, vous pouvez renommer les réseaux. Le processus de configuration est relativement simple et une fois terminé, l’application donne des informations utiles.

L’écran d’accueil de l’application indique l’état de la connexion ainsi que la qualité de la connexion. Ceci est affiché comme vous vous attendez à ce qu’il provienne d’un opérateur de téléphonie mobile, barre un remplissage de gauche à droite comme un smartphone. Il existe une liste d’appareils pour voir ce qui est connecté à votre réseau, et cliquer sur un appareil vous permet de voir ses informations de connexion et de planifier les heures auxquelles il est autorisé en ligne.

Le dernier onglet de l’application contient le guide de l’utilisateur, les informations sur la passerelle, les métriques de connexion de la tour de téléphonie cellulaire, le redémarrage de la passerelle, etc. En utilisant les métriques de connexion de la tour de téléphonie cellulaire, vous pouvez obtenir de nombreuses informations qui sont directement liées à votre expérience Internet. Bien que cela puisse sembler en grande partie un non-sens technique, les informations sont disponibles si vous décidez de comprendre ce que tout cela signifie – ou si vous appelez le support technique.

L’application Internet T-Mobile Home est un excellent atout pour l’expérience globale.

La passerelle elle-même dispose d’une batterie de 5200 mAh qui reste complètement chargée lorsqu’elle est branchée, mais lorsque j’ai perdu du courant chez moi, elle a pu me garder en ligne pendant quelques heures jusqu’à ce que l’électricité soit rétablie. L’autre grand avantage de la passerelle avec une batterie est que je pourrais la transporter dans ma maison et dans ma cour, pour tester différentes zones pour un signal afin de trouver le meilleur endroit pour cela.

Il y a trois voyants d’état sur le dessus de l’unité pour afficher des informations sur l’état de la batterie, du Wi-Fi et du LTE. L’avant de la passerelle comporte un voyant d’alimentation et un bouton qui, lorsqu’il est enfoncé, utilise le voyant d’alimentation pour indiquer la force du signal LTE.

Mon expérience en utilisant le service a été un peu mitigée. En quatre mois d’utilisation, j’ai diffusé ma YouTube TV, Netflix et exécuté tous mes appareils domestiques intelligents et toutes les autres expériences en ligne, ce qui représentait en moyenne environ 425 Go par mois d’utilisation. Il n’y a pas de limite de données, donc je n’ai jamais été préoccupé par cela.

Bien que le signal envoyé par mon amplificateur à la passerelle ait aidé mon Internet, ce n’était pas le même type de signal que T-Mobile envoie.

Habituellement, la force de mon signal était de deux barres, ou faible, selon l’application. Cela équivaut à environ 6 Mbps vers le bas et 2 Mbps vers le haut. J’ai installé un amplificateur de signal conçu pour améliorer les fréquences T-Mobile, et cela m’a apporté quelques améliorations. Avec l’application Internet T-Mobile Home montrant que j’avais la pleine puissance du signal, je ferais des tests de vitesse moyenne de 15 Mbps en baisse avec 12 Mbps en hausse. Cependant, je pouvais trouver des zones dans ma cour où je pouvais obtenir jusqu’à 37 Mbps en baisse et 20 Mbps en hausse.

J’ai pu utiliser les ports à l’arrière de la passerelle pour brancher mon Nest WiFi afin de ne pas avoir à réinitialiser le réseau pour tous mes appareils pour maison intelligente. Je n’ai remarqué aucun problème lors de l’utilisation de mon propre réseau via l’option T-Mobile, c’était donc un bonus appréciable.

Internet résidentiel T-Mobile: ce que vous n’aimerez pas / ce qui ne va pas

Comme vous pouvez le voir dans la section ci-dessus, le plus gros inconvénient est la vitesse. Ce problème sera subjectif en fonction de votre lieu de résidence et du type de couverture de signal T-Mobile disponible à votre domicile. T-Mobile dit que la plupart des clients obtiendront des vitesses de téléchargement supérieures à 50 Mbps, et bien que cela puisse être vrai, cela dépendra beaucoup de la couverture à votre domicile.

En tenant la passerelle au-dessus de ma tête dans le coin de la propriété, je pourrais obtenir des vitesses de téléchargement de 37 Mbps.

En me promenant à l’intérieur de ma maison, je pourrais passer de 12 Mbps à 2 Mbps en déplaçant la passerelle de quelques mètres seulement. J’aurais une expérience similaire en prenant la passerelle avec moi à l’extérieur et en me promenant dans ma cour. J’ai trouvé des poches de bonne à grande couverture où je pouvais obtenir une baisse constante de 20 Mbps et une augmentation de 8 Mbps.

La seule chose cohérente à propos de la couverture du signal chez moi était l’incohérence. C’est l’un des défauts les plus importants de l’Internet résidentiel T-Mobile. Je sais que ce n’est pas un problème avec l’appareil en particulier, mais c’est avec le service dans son ensemble. Toutes les maisons n’auront pas une couverture de signal aussi mauvaise que la mienne, mais comme le service pourrait être la seule option pour certaines personnes, c’est un problème.

Bien que la passerelle présente certaines fonctionnalités utiles, l’une des rares lacunes est la portée du signal d’une passerelle. Comme prévu, la bande 5Ghz n’atteint pas loin, mais le 2.4Ghz pourrait être meilleur qu’il ne l’est. À l’extérieur de chez moi, je ne pouvais pas me déplacer à plus de 15 mètres de chez moi et je perdais complètement le signal.

Il serait utile que la passerelle dispose d’antennes externes pour aider à étendre le signal de diffusion. Bien que cela réduise l’esthétique de l’appareil, sa conception ne remportera aucun prix de toute façon.

Il convient de garder à l’esprit que la disponibilité du signal à l’intérieur et à l’extérieur de la maison dépend de l’emplacement de la passerelle et des matériaux à partir desquels votre maison est fabriquée.

Enfin, l’autre inconvénient du service Internet T-Mobile Home est la couverture. Ceci concerne le niveau de base de la couverture 4G LTE et le plus important pour Internet à domicile, la couverture 5G. Ma maison commence à voir les scintillements du signal 5G atteindre ma propriété et s’allumer sur mon Samsung Galaxy Z Fold 2 de temps en temps.

T-Mobile a deux passerelles différentes, celle que j’ai qui atteint son maximum en 4G LTE tandis que la passerelle Internet haut débit est beaucoup plus avancée. Cette passerelle prend en charge non seulement les vitesses 5G et d’autres avantages, mais est également à l’épreuve du temps avec le Wi-Fi 6. T-Mobile déploie sa couverture 5G plus rapidement que n’importe quel opérateur et prévoit de couvrir plus de 300 millions d’Américains d’ici 2022. Ce sera nécessaire pour soutenir pleinement ses aspirations Internet à domicile.

Internet résidentiel T-Mobile: Concurrence

En ce qui concerne la concurrence pour le service Internet résidentiel T-Mobile, la situation est mitigée. Principalement parce que cela dépend de la cible. Je regarde des offres plus rurales parce que c’est là que ce service peut avoir le plus d’impact. Lorsque vous empruntez cette voie, si elle est disponible là où vous êtes, Starlink est actuellement le plus gros concurrent.

Les zones rurales n’ont pas beaucoup de concurrence parce que la plupart des gens n’ont qu’un, peut-être deux choix s’ils ont la chance d’en avoir.

Bien que le service soit toujours dans une version bêta «mieux que rien» et coûteux, il se développe et devient de plus en plus largement disponible. J’y suis personnellement passé au cours des dernières semaines et j’ai été très impressionné. Les vitesses de téléchargement et de téléchargement ont été solides, tout comme la latence. L’avantage de Starlink est que les restrictions d’emplacement des tours cellulaires ne le gênent pas. Cependant, le nombre de satellites et si vous pouvez obtenir l’antenne une vue dégagée du ciel le font.

L’autre concurrence pourrait être des options sans fil fixes dans votre région. Avant d’utiliser T-Mobile Home Internet, j’ai fait appel à une entreprise locale sans fil fixe qui avait récemment installé une tour près de chez moi. Le service offrait différents niveaux, la vitesse maximale étant de 25 Mbps en baisse et de 10 Mbps en hausse – au prix de 110 $ par mois.

Les fournisseurs comme ceux-ci n’ont généralement pas de limites de données – ce qui est bien – mais sont limités à la ligne de visée des tours de diffusion. Comme Starlink, les fournisseurs de services sans fil fixes nécessitent l’installation d’un équipement supplémentaire à l’extérieur de votre maison en plus des routeurs à l’intérieur.

Internet résidentiel T-Mobile: faut-il l’acheter?

Vous devriez l’acheter si …

Vous disposez d’une couverture T-Mobile décente chez vous. Vous voulez une configuration matérielle simple avec une bonne prise en charge des applications. Vous pouvez obtenir le service et ne pas avoir d’autres options à large bande.

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous voulez jouer en ligne. Vous avez une couverture T-Mobile inégale et comptez sur Internet pour le travail ou l’école. Vous ne souhaitez pas utiliser d’appareils de couverture de signal supplémentaires pour votre maison.

Pour certaines personnes, si le service est disponible dans votre région et que vous avez des options limitées, cela peut être votre seul choix. C’est peu coûteux par rapport à la plupart des fournisseurs Internet dans les zones rurales, et si la couverture est bonne, les vitesses peuvent être excellentes, surtout si la 5G est disponible. Cependant, si le signal T-Mobile n’est pas très bon chez vous et que vous prévoyez de compter sur Internet pour l’école ou le travail, ce n’est peut-être pas pour vous.

3,5 sur 5

Pour un produit ou un service qui repose fortement sur la couverture cellulaire, l’expérience est très subjective. Je crois sincèrement que le service Internet T-Mobile Home peut être une très bonne option pour ceux qui ont des choix limités. C’était ma seule source d’Internet pendant quatre mois, et même si les vitesses n’étaient pas excellentes à tous points de vue, il a pu s’en tirer.

Je l’ai utilisé pour travailler à la maison, me divertir et faire fonctionner mes appareils intelligents pour la maison. Le service était-il parfait? Pas même proche, mais pour certains, cela bat ce qui est disponible. J’ai vu des gens qui utilisent les passerelles 4G LTE et ceux qui ont l’option 5G, et ces gens ont d’excellentes vitesses. Ainsi, alors que T-Mobile continue d’étendre son réseau 5G de plus en plus de personnes, T-Mobile Home Internet a beaucoup de potentiel.

Internet résidentiel T-Mobile

Passerelle Wi-Fi facile à configurer et à utiliser, très bien prise en charge par une excellente application. L’expérience dépend grandement de la couverture T-Mobile à votre domicile.