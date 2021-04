T-Mobile lance officiellement l’Internet domestique 5G sans plafond de données ni contrat à partir de 60 $ / mois

Le service Internet à domicile 5G de T-Mobile est en préparation depuis plusieurs années et aujourd’hui, l’opérateur a officiellement lancé l’offre. La société affirme que son Internet domestique 5G est disponible pour 30 millions de foyers aux États-Unis et offre des fonctionnalités convaincantes telles que des vitesses moyennes d’environ 100 Mbps, pas de limites de données, des locations de matériel ou des contrats à partir de 60 USD / mois.

T-Mobile a annoncé aujourd’hui ses derniers mouvements Uncarrier dans un livestream et un communiqué de presse (via The Verge).

Tout d’abord, le service Internet à domicile 5G de l’opérateur est basé sur le spectre de moyenne bande qui, selon lui, en fait «l’un des plus grands fournisseurs de haut débit de tout le pays par zone de service». Et qu’il offre une connectivité même dans les zones rurales.

L’accès à Internet T-Mobile Home dans les communautés rurales est possible car le réseau 5G de Un-carrier n’est pas seulement le réseau 5G le plus grand, le plus rapide et le plus fiable d’Amérique. C’est aussi le plus grand réseau RURAL 5G d’Amérique – de BEAUCOUP. Le réseau 5G de T-Mobile s’étend sur 1,6 million de miles carrés, dont 1,45 million de cette couverture dans les petites villes américaines. C’est près de 5 fois plus grand que Verizon et plus du double de AT&T. Cela signifie que le transporteur offre le choix et la concurrence aux zones rurales qui ont été mal desservies depuis trop longtemps.

T-Mobile prétend que 30 millions de foyers auront accès au nouveau service à partir d’aujourd’hui – «C’est déjà plus de foyers que Verizon espère couvrir d’ici la fin de 2023.»

Avec le paiement automatique, l’Internet domestique 5G de T-Mobile coûte 60 $ / mois. Vous pouvez vérifier si le service est disponible dans votre région ici.

T-Mobile dit que ce sont les points forts:

Grande valeur. 60 $ / mois, avec AutoPay, point final. Pas de taxes ni de frais supplémentaires. Aucun frais d’équipement. Aucun contrat. Pas de surprises ni de factures explosives. Rapide et illimité. Avec des vitesses moyennes attendues de 100 Mbps pour la plupart des nouveaux clients, il répondra à tous les besoins de votre maison, avec des données illimitées et sans limite. Propulsé par 5G. T-Mobile livre une passerelle 4G / 5G à votre domicile. Facile à installer. Branchez-le, téléchargez l’application et suivez quelques instructions simples. Vous êtes en ligne en quelques minutes. Soutenu par des experts. Lorsque vous avez besoin d’aide, des experts dédiés ne sont qu’à un appel ou à un message.

T-Mobile a également fait d’autres annonces 5G, telles que l’offre d’un smartphone Samsung Galaxy A32 5G gratuit pour tous ceux qui souhaitent échanger un appareil, un nouveau plan 5G illimité «échange» et la création de 7500 nouveaux emplois dans une «petite ville» ETATS-UNIS. »

Vous pouvez consulter tous les détails dans la vidéo ci-dessous et le communiqué de presse du transporteur.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: