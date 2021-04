T-Mobile lance un service Internet à domicile et une initiative pour les petites villes dans le cadre du dernier mouvement «  Un-carrier  »

(Photo de fichier .)

Les nouvelles: T-Mobile a fait une série d’annonces mercredi dans le cadre de sa dernière initiative « Un-carrier », y compris le lancement officiel de son nouveau service Internet domestique, des offres de téléphonie 5G et de nouveaux investissements dans les zones rurales.

Internet résidentiel T-Mobile: Après avoir testé un service Internet domestique alimenté par son réseau sans fil, T-Mobile Home Internet est désormais disponible pour plus de 30 millions de foyers américains. Il coûte 60 $ par mois – 10 $ de plus par mois que le programme pilote – avec des vitesses moyennes attendues de 100 Mbps pour la plupart des clients et une passerelle 4G / 5G incluse. Avec le nouveau service, T-Mobile prend sur les opérateurs historiques Internet ainsi que d’autres opérateurs sans fil tels que Verizon qui offrent également des services concurrents.

Ville natale de T-Mobile: La société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, construira des centaines de nouveaux magasins de détail et créera 5 000 emplois dans de petites villes américaines. Il ajoute également «Hometown Experts» aux villes où il ne peut pas construire de magasin et s’engage à verser 25 millions de dollars sur cinq ans pour financer des projets de développement communautaire dans les zones rurales. La connectivité dans les petites villes est un sujet brûlant alors que la pandémie a mis en évidence les lacunes des services à travers l’Amérique rurale, en plus du nouveau plan d’infrastructure du président Biden.

Téléphones 5G: T-Mobile a déclaré qu’il permettrait aux clients postpayés d’échanger gratuitement tout ancien téléphone en état de fonctionnement contre un nouveau smartphone Samsung Galaxy A32 5G après 24 crédits de facturation mensuels. T-Mobile cherche à capitaliser sur son réseau sans fil 5G, élargi en grande partie grâce à sa fusion Sprint l’année dernière. Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré précédemment que T-Mobile avait un avantage 5G sur les autres opérateurs en raison de sa stratégie de bande moyenne.

Regardez l’annonce d’aujourd’hui ci-dessous.