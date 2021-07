T-Mobile lutte contre les appels frauduleux avec une conformité à 100 % STIR/SHAKEN

T-Mobile a annoncé avoir déposé une certification d’achèvement de la mise en œuvre de STIR/SHAKEN dans la base de données d’atténuation des appels automatisés de la FCC. Avec cela, les appels provenant du réseau T-Mobile sont 100% conformes STIR/SHAKEN.

Les appels frauduleux et les spams peuvent souvent provenir d’un numéro qui semble familier ou usurper un autre numéro de confiance, de sorte qu’un identifiant d’appelant traditionnel peut ne pas être efficace contre ces appels. STIR/SHAKEN fonctionne pour vérifier qu’un appel provient de la source revendiquée.

John Freier, vice-président exécutif de T-Mobile Consumer Group, a déclaré :

La vérification du numéro, ainsi que l’identification de l’appelant et les outils d’identification et de blocage des escroqueries dans Scam Shield, offrent à nos clients la protection gratuite contre les escroqueries et le spam la plus complète du secteur. Nous avons été les premiers à mettre en œuvre la vérification des numéros en 2019 et aujourd’hui, tous les appels provenant du réseau T-Mobile sont 100% conformes STIR/SHAKEN, offrant à nos clients la tranquillité d’esprit que leurs appels sont protégés contre les escrocs et les spammeurs.

STIR/SHAKEN (Secure Telephone Identity Revisited and Signature-based Handling of Asserted Information Using toKENs) est une méthode permettant de vérifier que les appels téléphoniques passés sur IP proviennent réellement de la bonne origine en faisant signer l’ID de l’appelant par l’opérateur d’origine. Les appels passés sur IP sont acheminés via un protocole Internet et sont requis par la FCC pour STIR/SHAKEN. Cette méthode est désormais utilisée par tous les principaux opérateurs, y compris T-Mobile, car elle augmente sa dépendance à la couverture 5G, qui utilise IP pour les appels.

T-Mobile a implémenté cette fonctionnalité avec AT&T, Comcast, Spectrum Voice by Charter Communications, UScellular, Verizon Wireless, Altice USA, Bandwidth, Brightlink, Clear Rate, Google Fi, Inteliquent, Intrado, Magicjack, Peerless et Twilio.

STIR/SHAKEN n’est qu’une partie du plan de T-Mobile pour lutter contre les appels frauduleux aux côtés de son produit Scam Shield. Scam Shield est disponible gratuitement pour tous les clients T-Mobile et Sprint en téléchargeant une application disponible sur Android et iOS. Scam Shield inclut l’identification de l’appelant ainsi que le blocage des appels frauduleux suspectés. Scam Shield est l’une des raisons pour lesquelles T-Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir.