T-Mobile montrera aux utilisateurs d’iPhone 13 quand ils utilisent Ultra Capacity 5G rapide, Android à suivre

Parallèlement à l’annonce par Apple des iPhone 13 et 13 Pro, T-Mobile a révélé dans un tweet du président de la technologie, Neville Ray, qu’une nouvelle icône 5G UC indiquera quand les clients seront connectés au service Ultra Capacity 5G de T-Mobile. Cela différencie la couverture Extended Range plus lente de la couverture Ultra Capacity 5G plus rapide qui utilise principalement le spectre milieu de gamme acquis auprès de Sprint.

#iPhone13 et #iPhone13Pro informeront les clients @TMobile lorsqu’ils se trouvent dans une zone avec des vitesses ⚡️💪 rapides avec Ultra Capacity 5G ! Gardez simplement un œil sur l’icône ci-dessous. Les utilisateurs de le verront de plus en plus au fur et à mesure que nous continuons à déployer rapidement ce combo 🔥🔥spectre. pic.twitter.com/EirfCk8pjl – Neville (@NevilleRay) 14 septembre 2021

Le compte T-Mobile Help a également confirmé que cette icône serait également disponible sur la série iPhone 12. Au-delà de cela, T-Mobile dit qu’il travaille avec des partenaires d’appareils pour amener cette icône sur autant d’appareils que possible, il y a donc de fortes chances que les utilisateurs d’Android obtiennent bientôt le même niveau d’informations.

Le réseau 5G de T-Mobile utilise quelques morceaux de spectre différents pour la couverture. À partir de 600 MHz, le spectre n71 à bande basse de T-Mobile est idéal pour une couverture avec 305 millions de personnes déjà couvertes, mais n’offre pas d’amélioration significative de la vitesse par rapport au LTE la plupart du temps.

La bande n41 à 2,5 GHz peut offrir une vitesse beaucoup plus élevée et couvre désormais plus de 165 millions de personnes. La bande n41, ainsi que la couverture à venir de la bande C et le spectre mmWave, constituent ce que T-Mobile appelle Ultra Capacity 5G. Les téléphones T-Mobile 5G peuvent utiliser Ultra Capacity 5G, y compris la plupart des meilleurs téléphones Android tels que la série Galaxy S21 et les pixels 5G.

Jusqu’à une récente mise à jour de la carte de couverture, il était très difficile de dire quelle connexion 5G vous aviez. Certains téléphones pourraient vous le dire dans les menus de diagnostic, mais c’est loin d’être à la portée d’un consommateur moyen. Avec cette mise à jour d’icône, les utilisateurs pourront savoir quand ils sont connectés au réseau 5G le plus rapide de T-Mobile en un coup d’œil.

Avec des vitesses régulièrement supérieures à 300 Mbps, Ultra Capacity 5G est l’un des plus grands atouts de T-Mobile alors que la concurrence se démène pour construire un réseau 5G concurrent utilisant la bande C et mmWave. T-Mobile propose également certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile pour essayer la 5G, avec son forfait Magenta Max offrant des données premium illimitées afin que même les utilisateurs les plus lourds puissent oublier l’utilisation.