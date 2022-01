T-Mobile n’a pas pu terminer l’année sans subir une autre violation de données

Des avis ont déjà été envoyés aux utilisateurs concernés

Beaucoup d’entre nous s’attendent à ce que les violations de données fassent partie de la vie de tous les jours. Après tout, les informations de votre compte sont aussi sûres que les entreprises avec lesquelles vous faites affaire, et chaque année qui passe montre de plus en plus à quel point l’attention est peu portée sur ces questions. T-Mobile a déjà subi l’une des violations de données les plus notables de l’année au cours de l’été, et quelques jours seulement avant la fin de 2021, il aurait été touché par une autre.

Selon The T-Mo Report, des documents internes divulgués montrent qu’un petit nombre de comptes ont été victimes d’un accès non autorisé ce mois-ci. Les utilisateurs concernés ont soit vu leurs données par une personne inconnue – y compris les noms, adresses, numéros de téléphone, tarifs des forfaits et nombre de lignes – soit ont été victimes d’un échange de carte SIM non autorisé, un troisième sous-ensemble d’utilisateurs faisant face aux deux. T-Mobile a confirmé dans ces documents que les clients qui ont contacté leur équipe d’assistance ont pu récupérer l’accès à leur carte SIM.

De son côté, l’entreprise a contacté des individus ciblés dans cette brèche, les alertant de préciser ce qui a été ou n’a pas été vu et soulignant que ce hacker n’a volé aucune donnée de paiement ou de mot de passe à sa connaissance. Cependant, T-Mobile n’a pas encore communiqué de détails sur le nombre de clients directement touchés.

Heureusement, cette brèche semble beaucoup plus petite que celle avec laquelle l’entreprise a été touchée au cours de l’été, dans laquelle des millions de comptes ont été consultés après que le pirate informatique a qualifié sa protection de sécurité d' »horrible ». Il semble possible qu’il s’agisse d’un autre exemple de mauvaises pratiques de sécurité, bien que nous devions attendre que T-Mobile fournisse plus d’informations.

