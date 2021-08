T-Mobile offre à ses clients un an d’Apple TV Plus gratuitement

Les clients T- Mobile des forfaits Magenta et Magenta Max peuvent obtenir Apple TV+ gratuitement pendant un an à compter du 25 août. L’offre se termine le 31 juillet 2022.

Les clients T-Mobile, Sprint Unlimited Plus et Premium qui ont déjà Apple TV Plus pourront obtenir un an d’Apple TV Plus en utilisant une offre sur l’application T-Mobile et en entrant “2021AppleTVP1”. Un seul compte sans fil pourra s’abonner à Apple TV Plus.

L’accord est pratique pour T-Mobile et Apple, le premier fermant TVision – son propre service de streaming TV payant – après six mois depuis son lancement et le second mettant fin à son essai gratuit pour ses clients d’appareils, selon Variety.

L’accord de T-Mobile avec Apple intervient également à la suite d’une enquête en cours sur une violation de données au cours de laquelle des fuites de données de 100 millions de clients ont été obtenues. Dans la brèche, les noms de famille, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et le permis de conduire ont été inclus dans les données volées à 7,8 millions de clients sous contrat et postpayés. Un recours collectif a été déposé contre la société et la FCC a déclaré que la réponse de T-Mobile et la promesse de son plan de protection de deux ans étaient “inadéquates”, selon Variety.

Les clients de T-Mobile pourront regarder des émissions originales Apple TV Plus comme Ted Lasso, avec Jason Sudeikis, See avec Jason Momoa, et des films comme Billie Eilish: The World’s A Little Blurry et Greyhound avec Tom Hanks.