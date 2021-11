T-Mobile offre désormais aux abonnés une année gratuite de Paramount+

T-Mobile continue d’étendre le nombre d’avantages offerts à ses abonnés. L’opérateur a annoncé aujourd’hui que les clients T-Mobile et Sprint nouveaux ou existants peuvent obtenir un an d’accès gratuit à Paramount+ à partir du 9 novembre.

La dernière offre Paramount+ concerne le niveau « Essentiel » du service de streaming. Ce plan coûte normalement 4,99 $ par mois et comprend des « interruptions commerciales limitées ». Il existe un niveau Paramount + Premium distinct pour 10 $ par mois qui n’inclut pas les publicités, mais T-Mobile n’offre aucun crédit pour ce plan.

Voici les détails sur qui est admissible à la promotion et qui ne l’est pas :

Les clients actifs sans fil et Internet résidentiels postpayés T-Mobile et Sprint, y compris les clients T-Mobile for Business, sur les plans éligibles, sont admissibles à un an de Paramount+ ON US.

Non éligible : prépayé, Internet mobile uniquement (tablettes, ordinateurs portables, points d’accès, montres, etc.), entreprises avec plus de 12 lignes vocales, gouvernement, Porto Rico et clients Metro by T-Mobile. Cette offre et le service Paramount+ sont réservés à un usage personnel et non commercial.