T-Mobile offre la 5G la plus rapide des États-Unis, mais pas toujours la meilleure

TL;DR

Opensignal a déterminé que T-Mobile offre les vitesses de téléchargement 5G moyennes les plus rapides aux États-Unis. Cependant, AT&T et Verizon se sont mieux comportés dans les jeux 5G, les tests vidéo et vocaux. La technologie n’est toujours pas à la hauteur du battage médiatique pour de nombreux utilisateurs.

Il ne fait aucun doute que la 5G a parcouru un long chemin aux États-Unis, mais comment se porte-t-elle alors que l’été commence sérieusement ? Opensignal a peut-être une idée. La société de recherche en réseau a déterminé non seulement qui possède la 5G réelle la plus rapide du pays, mais qui est la plus performante dans des catégories données – et non, ce ne sont pas toujours les mêmes opérateurs.

T-Mobile avait la vitesse de téléchargement 5G moyenne la plus rapide du pays, élargissant son avance avec un débit typique de 87,5 Mbps contre 52,3 Mbps pour AT&T et Verizon (avertissement : cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon). Si la meilleure 5G pour vous signifie les installations d’applications et les transferts de fichiers les plus rapides, ne cherchez pas plus loin.

Lire la suite: Les téléphones 5G les plus populaires que vous pouvez acheter

Le transporteur magenta a également devancé ses concurrents pour les meilleures vitesses de téléchargement 5G, offrant une moyenne de 15,1 Mbps contre 14,2 Mbps pour Verizon et 8,8 Mbps pour AT&T. C’était également le fournisseur de choix si vous vouliez vous connecter en premier lieu. Les utilisateurs de T-Mobile pourraient atteindre la 5G 36,3% du temps, tandis que les utilisateurs d’AT&T ne se connectaient qu’à l’aide de la nouvelle technologie 22,5% du temps. Les utilisateurs de Verizon ont même vu leur disponibilité passer de 11,2 % à seulement 10,5 %.

Cependant, la qualité de la connexion de base n’était pas la seule mesure du succès. Verizon a offert les meilleures expériences de jeux 5G et d’applications vocales lors des tests d’Opensignal, alors qu’il existait un lien virtuel entre AT&T et Verizon pour une expérience vidéo idéale. Vous feriez peut-être mieux de choisir l’un de ces deux fournisseurs si les jeux à faible décalage ou le streaming vidéo transparent sont des priorités absolues – et que vous avez bien sûr une forte couverture 5G.

Ne comptez pas sur un service à ondes millimétriques ultra-rapide, quelle que soit votre compagnie de téléphone. Les clients de Verizon n’ont passé qu’environ 0,7% du temps moyen connecté à mmWave 5G, a déclaré Opensignal, et le service était encore plus rare pour les utilisateurs d’AT&T (0,4%) et de T-Mobile (0,2%).

Cependant, il existe un thème commun à tous les opérateurs – même si vous disposez d’un excellent service, la 5G a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre son potentiel. Ces vitesses 5G moyennes ne sont pas aussi rapides qu’une très bonne connexion LTE peut offrir, et mmWave est à la fois trop rare et sujet aux interférences. Le service s’améliorera, mais nous ne nous précipiterions pas pour obtenir un nouvel appareil uniquement pour la 5G.