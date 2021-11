T-Mobile offre un abonnement Paramount+ gratuit aux clients

T-Mobile et Paramount+ offrent à leurs clients un an d’accès gratuit au service de streaming. Les utilisateurs doivent disposer d’un forfait T-Mobile postpayé pour profiter de cette promotion.

T-Mobile et Paramount+

L’offre commence le 9 novembre et n’est disponible que pour le forfait mensuel Essential. Il ne peut être appliqué à aucun autre plan d’abonnement Paramount+.

Échange pour les nouveaux abonnés Paramount+

Visitez https://promotions.t-mobile.com/ParamountPlusEntrez votre numéro T-Mobile ou Sprint-mobile.Connectez-vous avec votre identifiant T-Mobile ou SprintLire les termes et conditions et continuer.Remplissez vos informations personnelles et continuezAprès avoir réussi soumission, vous verrez un lien à l’écran qui vous redirigera vers Paramount+ pour profiter de l’offre et vous inscrire directement via Paramount+.

Sous certaines conditions, les clients existants de Paramount+ peuvent profiter de l’offre. La page d’assistance de T-Mobile contient plus d’informations.