T-Mobile offre une année gratuite de MLB.TV pour la semaine prochaine – .

Chaque année à cette époque, j’envisage fortement de changer mon forfait téléphonique personnel de Verizon à T-Mobile pour une raison et une seule raison: le baseball gratuit. Depuis plusieurs années, T-Mobile offre une année de service gratuite à MLB.TV dans le cadre de son programme T-Mobile Tuesday, et avec la saison de la Major League Baseball qui bat son plein en 2021, la promotion est de retour. pour les clients T-Mobile, Sprint et Metro by T-Mobile.

La promotion gratuite MLB.TV a débuté le mardi 30 mars et les clients de T-Mobile peuvent réclamer la récompense d’ici le mardi 6 avril à 4 h 59 HE. Pour bénéficier de votre offre gratuite pour la saison 2021, rendez-vous sur l’application T-Mobile Tuesday (iOS, Android), connectez-vous avec votre numéro de téléphone, cliquez sur l’offre, puis enregistrez et utilisez. Une fois que vous avez utilisé l’offre, vous devrez vous connecter à votre compte MLB.com ou en créer un.

L’année dernière, la saison de la MLB a été retardée de plusieurs mois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le premier lancer n’a été lancé que le 23 juillet et chaque équipe n’a disputé que 60 matchs avant le début des séries éliminatoires. Bien qu’il puisse y avoir des interruptions en cours de route, la journée d’ouverture 2021 est prévue pour le 1er avril et les équipes devraient revenir à une saison régulière de 162 matchs. En d’autres termes, vous en aurez beaucoup plus pour votre argent en 2021.

De plus, comme indiqué ci-dessus, c’est la première fois que les abonnés de Metro by T-Mobile pourront participer. Voici ce que Matt Staneff, directeur du marketing chez T-Mobile, avait à dire à propos de la promotion:

Nous travaillons chaque jour pour apporter plus de valeur à nos clients et amener les mardis T-Mobile aux clients de Metro by T-Mobile est quelque chose à célébrer! Quelle meilleure façon de lancer les choses qu’en ramenant l’un de nos partenaires les plus populaires? MLB.TV n’est que l’un des avantages épiques que nous offrons à nos clients pour vous remercier, et nous avons livré plus d’un milliard de dollars en trucs gratuits et offres exclusives – c’est à quel point nous apprécions nos clients et nous ne nous arrêterons pas!

Si vous ne vous êtes jamais abonné à MLB.TV auparavant, vous devez savoir certaines choses avant de commencer à regarder. Tout d’abord, il y a des pannes dans le service, donc même si cela ne devrait pas vous empêcher de l’obtenir gratuitement, vous voudrez peut-être vous rendre sur cette page et entrer votre code postal pour voir quelles équipes vous ne pourrez pas regarder. sur le service. Par exemple, vivant à New York, je ne pourrais regarder aucun match des Mets ou des Yankees.

Quant aux équipes que vous pouvez regarder, MLB.TV propose des jeux en direct et à la demande en HD avec des commandes DVR. Vous pouvez également écouter les émissions audio des 30 équipes avec un abonnement inclus à MLB Audio.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.