T-Mobile offrira un téléphone gratuit avec 5G en 2021

Une nouvelle promotion à long terme T-Mobile vous donnera un téléphone gratuit avec prise en charge 5G en échange de tout téléphone fonctionnel.Le programme de mise à niveau gratuite du téléphone 5G durera tout au long de 2021. Le premier téléphone proposé est le Samsung Galaxy A32. , Les clients AT&T et Verizon peuvent passer à T-Mobile pour un accès 5G illimité au même prix qu’ils paient actuellement.

Aujourd’hui, T-Mobile a organisé un nouvel événement Uncarrier. Ces événements sporadiques sont l’endroit où le fournisseur de services sans fil américain annonce de nouveaux changements importants dans ses services. Sans surprise, les grandes annonces tournent autour de la 5G.

La plus grande aubaine pour les clients est une nouvelle promotion à long terme appelée La mise à niveau gratuite du téléphone 5G. La promotion – qui commence le 18 avril et dure jusqu’à la fin de 2021 – permet à quiconque d’échanger un téléphone fonctionnel et d’obtenir en retour un téléphone compatible 5G.

Pour commencer, vous pouvez apporter un téléphone fonctionnel dans un magasin T-Mobile et les représentants vous remettront un Samsung Galaxy A32. Tout au long de l’année, l’offre de téléphone gratuit peut changer, mais pas la promotion. T-Mobile acceptera tout téléphone en état de marche de tout type et de n’importe quelle année.

De toute évidence, vous devrez vous inscrire au service postpayé T-Mobile pour que cela fonctionne et vous devrez conserver ce service pendant deux ans, sinon vous serez bloqué pour payer le téléphone. Cependant, cette promotion s’applique également aux clients existants. Cela signifie que les utilisateurs actuels de T-Mobile pourraient apporter n’importe quel téléphone 4G uniquement qu’ils utilisent actuellement et obtenir gratuitement un téléphone économique compatible 5G.

Cette promotion téléphonique gratuite se marie bien avec une autre nouvelle offre…

Le grand échange illimité 5G

La deuxième annonce de T-Mobile aujourd’hui est le lancement de The Great Unlimited 5G Trade-Up. Cette promotion s’adresse aux clients AT&T et Verizon actuels qui n’ont aucun accès ou un accès limité à la 5G. Si vous faites partie des 60 millions d’Américains sur un plan de données limité, vous pouvez passer à T-Mobile et obtenir un plan de données illimité – y compris un accès 5G illimité – pour le même prix ou un meilleur prix que celui que vous payez actuellement.

Les limitations ici sont que vous ne pouvez avoir que six lignes et vous devrez prouver ce que vous payez actuellement à AT&T ou à Verizon. Apporter une facture récente dans un magasin T-Mobile fera l’affaire. Si vous ne validez pas dans les deux semaines suivant votre inscription, votre plan sera par défaut le plan Essentials au prix plein (actuellement 26 $ par ligne pour un compte à quatre lignes).

Heureusement, cette promotion s’applique également aux clients actuels de T-Mobile. Si vous bénéficiez actuellement d’un forfait T-Mobile postpayé limité, vous bénéficierez d’un surclassement vers un forfait illimité sans frais supplémentaires. Cependant, les clients prépayés ne verront aucun changement.

Le Great Unlimited 5G Trade-Up commence également le 18 avril et dure tout au long de 2021. Ces promotions fonctionnent également de pair, ce qui signifie que vous pouvez profiter des deux si vous répondez à tous les critères.