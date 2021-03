T-Mobile passera à YouTube TV et mettra fin à ses propres services de télévision en direct dans le cadre d’un partenariat étendu avec Google

T-Mobile fera de Google Messages son application de messagerie par défaut pour les clients sur les appareils Android, fournira de nouvelles options de sauvegarde et de stockage via le service cloud Google One, proposera une gamme étendue d’appareils Google Pixel et adoptera YouTube TV comme service par défaut pour le live premium. TV dans le cadre d’un partenariat élargi.

C’est un changement majeur pour le service TVision de T-Mobile, qui a été lancé il y a quelques mois à peine, avec du contenu en direct et à la demande. T-Mobile indique que les services existants de TVision Live, Live + et Live Zone seront progressivement supprimés à partir du 29 avril.

Les clients de T-Mobile bénéficieront d’une réduction de 10 USD / mois sur YouTube TV, ce qui ramènera le prix à 54,99 USD / mois, ainsi que d’un mois de service gratuit.

Le fournisseur de services sans fil de Bellevue, dans l’État de Washington, avait précédemment comparé son service TVision Live TV + de 50 $ / mois au forfait YouTube TV standard de 65 $ / mois. Cependant, YouTube TV offre des avantages supplémentaires tels que le stockage DVR cloud illimité, tandis que T-Mobile limite le stockage DVR cloud à 100 heures. T-Mobile est également en partenariat avec Philo en tant que service de télévision en direct de base, disponible pour 10 $ / mois.

T-Mobile a refusé de divulguer les conditions financières du partenariat avec Google et n’a pas détaillé les raisons commerciales du changement de télévision en direct.

Dans un article de blog, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a présenté les changements comme une «grande mise à jour», citant un plus grand nombre de canaux, de meilleures fonctionnalités et une prise en charge des appareils.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré par e-mail: «Notre expérience nous a montré que les clients ont plus que jamais besoin d’un avocat dans l’espace. Ils ont besoin de meilleures façons de découvrir et d’accéder au contenu qu’ils veulent à des prix abordables et qui combattent la fatigue des abonnements. Nous sommes plus attachés à cette vision que jamais auparavant, et bien que nous puissions ajuster notre stratégie d’offre en écoutant les clients et en changeant la dynamique du marché, nous n’arrêterons pas de nous battre pour ce qui est bon pour nos clients. »

Les clients de T-Mobile qui s’abonnent déjà à YouTube TV pourront bénéficier de la réduction mensuelle en annulant leurs abonnements actuels et en se réinscrivant avec un code de coupon, indique la société.

Avec les changements, annoncés lundi après-midi, Google et T-Mobile font équipe contre Apple et son portefeuille étroitement intégré de matériel, de logiciels et de services, en alignant leurs intérêts dans l’écosystème Android. Comme pour la plupart des choses dans l’industrie de la technologie de nos jours, T-Mobile s’associe également à Apple et propose des iPhones et d’autres appareils Apple aux clients.

L’accord élargi avec Google reflète l’influence croissante de T-Mobile dans l’industrie du sans fil après sa fusion avec Sprint l’année dernière. La société a dépassé les 100 millions d’abonnés et est devenue un concurrent plus redoutable contre AT&T et Verizon, s’appuyant sur son rôle de longue date en tant que perturbateur de l’industrie.

Google et T-Mobile se sont associés pour la première fois en mai 2020 pour offrir de riches capacités de messagerie à travers différents réseaux sans fil. Cela permet aux clients de voir quand les personnes avec lesquelles ils envoient des SMS écrivent une réponse, par exemple. C’est un événement quotidien pour les utilisateurs d’iPhone qui discutent entre eux sur l’application Messages d’Apple, mais cela reste une nouveauté pour de nombreux utilisateurs d’Android.

T-Mobile et Google affirment qu’ils travailleront ensemble pour développer ces fonctionnalités de messagerie dans le cadre du nouveau partenariat. En outre, ils déclarent dans un communiqué de presse qu’ils «prévoient de créer ensemble une entreprise de messagerie», en se concentrant en partie sur de nouvelles façons pour les entreprises d’utiliser Google Messages pour interagir avec les clients.