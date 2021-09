T-Mobile pourra réparer les téléphones en magasin à partir du 1er novembre

Même si les écrans ne cessent de s’agrandir chaque année, les smartphones sont toujours étonnamment durables. Cela dit, les smartphones ne sont pas incassables, et tôt ou tard, il y a de fortes chances que vous deviez en faire réparer un. Vous avez maintenant un autre endroit pour réparer votre téléphone, car T-Mobile a annoncé jeudi qu’il proposera des réparations en magasin le jour même à partir du 1er novembre 2021.

Voici la citation complète du communiqué de T-Mobile concernant le prochain programme de réparation en magasin :

T-Mobile modernise 500 magasins à travers le pays pour inclure désormais les réparations d’appareils en magasin par des experts certifiés par l’industrie d’Assurant, avec d’autres emplacements à venir. C’est la première fois que T-Mobile proposera des réparations en magasin, et des points de service arrivent dans presque toutes les grandes villes du pays. À partir du 1er novembre, les clients bénéficiant d’une protection peuvent consulter le localisateur de magasins T-Mobile pour trouver un emplacement autorisé, puis utiliser l’outil de prise de rendez-vous en ligne (à venir !) pour obtenir des réparations le jour même directement dans un magasin T-Mobile. Les réparations seront effectuées par certains des techniciens de réparation mobiles les plus qualifiés de l’industrie – qui n’utilisent que des pièces approuvées par le fabricant et s’engagent à fournir un service rapide et fiable.

Tout le reste du plan de protection de T-Mobile offre

En plus d’offrir des réparations en magasin, T-Mobile améliore également le programme de protection. Désormais, les membres de la Protection pourront faire jusqu’à cinq réclamations par an. Comme le note le transporteur, la norme de l’industrie pour la plupart des autres programmes de protection est de trois réclamations par an.

Au-delà des réparations en magasin et d’autres réclamations, la Protection comprend également tous les avantages suivants :

Couverture contre les dommages accidentels, la perte et le vol — y compris les remplacements le jour ouvrable suivant AppleCare pour les appareils Apple éligibles Remplacement illimité du protecteur d’écran — s’il se brise, obtenez-en un nouveau, et nous le mettrons même en place pour vous Couverture de service matériel, comme un panne mécanique, incluse avec des réclamations illimitées Mises à niveau JUMP!® – Les clients T-Mobile obtiennent le dernier et le meilleur appareil plus tôt Support technique en direct via l’application Protection sur iOS et Android

Les plans de protection de T-Mobile commencent à 7 $ par mois. Vous pouvez ajouter une protection jusqu’à 30 jours après avoir acheté un appareil T-Mobile qualifié, effectué une réparation ou loué ou financé un appareil. Pour être clair, vous devrez vous abonner à Protection pour profiter de leurs réparations en magasin. Sinon, vous devrez vous rendre quelque part pour réparer un écran fissuré ou remplacer une pièce cassée.