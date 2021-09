T-Mobile propose des réparations en magasin le jour même dans plus de 500 sites

T-Mobile a annoncé qu’il proposera des réparations en magasin par des experts certifiés par l’industrie à compter du 1er novembre 2021. T-Mobile vise à avoir un centre de réparation dans chaque grande ville des États-Unis, avec encore plus d’emplacements à venir à l’avenir . Les clients de Device Protection pourront faire réparer leur téléphone le jour même pour les problèmes matériels couverts.

Les clients pourront utiliser la recherche de magasin T-Mobile pour prendre rendez-vous en ligne pour les réparations le jour même. Les réparations seront effectuées en utilisant uniquement des pièces approuvées par le fabricant par des techniciens de réparation certifiés.

Le service de protection de T-Mobile est fourni par le partenaire Assurant et commence à 7 $ par mois pour les appareils de niveau 1 et jusqu’à 25 $ par mois pour le niveau 6. Le Galaxy S21 5G, par exemple, est de niveau 5 et coûte 18 $ par mois. Le service couvre les dommages accidentels, la perte et le vol avec une expédition le jour suivant pour les remplacements. Il prend également en charge AppleCare pour les appareils Apple éligibles, y compris une option de réparation d’écran de 29 $.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les membres de la protection reçoivent maintenant plus de réclamations par an. Si vous perdez ou endommagez votre téléphone de manière irréparable plusieurs fois par an, vous pouvez faire jusqu’à cinq réclamations par an, ce que T-Mobile réclame est plus que les trois habituels.

Cela s’ajoute aux autres avantages de la protection, notamment les remplacements illimités de protecteurs d’écran, les mises à niveau JUMP qui permettent aux clients de mettre à niveau leurs téléphones plus tôt et une application d’assistance technique en direct disponible pour Android et iOS.

Bien que T-Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile du secteur, ils n’incluent pas la protection de l’appareil par défaut et doivent être ajoutés séparément. Il convient également de noter que vous pouvez ajouter une protection à un appareil BYOD si vous avez décidé d’acheter l’un des meilleurs téléphones Android déverrouillés. Tous les appareils BYOD sont placés dans le niveau 5, 18 $ par mois, mais pourraient être utiles à ceux qui ont besoin d’une option de réparation fiable à l’échelle nationale, d’autant plus que les fabricants continuent de faire de leur mieux pour vous empêcher de réparer vos propres choses.

Pour les clients Sprint qui ont été transférés vers T-Mobile, tout cela semblera un peu familier, car de nombreux magasins Sprint offraient un service similaire dans le passé via Asurion.