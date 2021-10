T-Mobile repousse de quelques mois son arrêt Sprint CDMA

Votre HTC Hero vivra un peu plus longtemps

Les réseaux CDMA sont une race en voie de disparition. Avec presque tous les smartphones modernes prenant désormais en charge la 5G – et l’adoption généralisée de la 4G LTE – le besoin de conserver les anciennes technologies diminue. Avec certains clients toujours bloqués sur un réseau hérité, ce n’est pas un processus qui peut se dérouler du jour au lendemain. T-Mobile envisage de fermer le réseau CDMA de Sprint depuis un certain temps maintenant, mais cette date a été repoussée pour aider les quelques utilisateurs CDMA restants.

T-Mobile a annoncé que son arrêt Sprint CDMA sera finalisé d’ici le 31 mars 2022, trois mois après son précédent calendrier du 1er janvier. La société a également offert un certain contexte – et quelques commentaires sévères – sur les raisons pour lesquelles la date est repoussée. Selon l’opérateur, certains de ses « partenaires » n’ont pas rempli leurs obligations d’aider les clients à sortir du réseau CDMA de Sprint. diviser. »

Bien que ces partenaires restent anonymes dans cet article de blog particulier, il n’est pas difficile de reconstituer le coupable. En 2020, Dish a acheté Boost à T-Mobile dans le cadre de son accord avec le ministère de la Justice pour acquérir Sprint, et les deux sociétés sont en guerre depuis. Il y a à peine deux mois, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a publié un article de blog cinglant, accusant Dish de « traîner les pieds » en déplaçant ses clients vers des appareils compatibles 4G ou 5G.

C’est le dernier retard de ses plans pour s’éloigner complètement de la technologie héritée. T-Mobile a commencé à communiquer son intention de fermer le CDMA dès l’année dernière, mais la date limite stricte avait toujours été fixée « aux alentours du 1er janvier 2022 ». Alors que la date de Sprint était figée jusqu’à présent, d’autres plans, y compris les dates de fermeture de ses propres réseaux 2G et 3G, ont été repoussés à plusieurs reprises.

L’opérateur déclare également que cette décision n’aura pas d’impact sur les plans d’expansion 5G de T-Mobile pour 2022, et les utilisateurs doivent s’attendre à ce que l’infrastructure 5G continue de croître aussi rapidement. La connectivité 5G de T-Mobile est actuellement la grande gagnante aux États-Unis en termes de vitesse et de fiabilité, selon OpenSignal. Il semble que l’entreprise veuille tuer CDMA dès que possible pour finir de développer son réseau 5G à son plein potentiel.

Si vous possédez un téléphone CDMA compatible Sprint, vous pouvez vous attendre à ce qu’il continue de fonctionner pendant quelques mois de plus. Cela dit, vous voudrez peut-être envisager de sélectionner un nouvel appareil dès que possible.

