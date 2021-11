T-Mobile respecte son plan pour couvrir 200 millions de personnes avec sa bande médiane et mmWave 5G

T-Mobile a évolué rapidement pour développer sa couverture 5G moyenne et haute bande à travers les États-Unis et le transporteur a partagé une mise à jour sur ce travail aujourd’hui. Arrivant un mois et demi plus tôt que son objectif auto-imposé, T-Mobile affirme que son « Ultra Capacité 5G » atteint désormais « 200 millions de personnes dans tout le pays ».

Nous avons vu plusieurs rapports indépendants cette année qui montrent que T-Mobile est le leader Verizon et AT&T en matière de performances telles que la disponibilité de la 5G et les vitesses moyennes de téléchargement/téléchargement.

Maintenant, T-Mobile a officiellement partagé les résultats de ses efforts en 2021 pour couvrir 200 millions d’Américains avec la 5G rapide dans un communiqué de presse (via The Verge) :

T-Mobile a annoncé aujourd’hui qu’il couvre désormais 200 millions de personnes avec Ultra Capacity 5G… atteignant le jalon des semaines avant la date prévue et des années avant la concurrence ! C’est la 5G ultra-rapide et rapide comme à la maison avec votre téléphone 5G que SEUL T-Mobile peut offrir à la plupart des Américains aujourd’hui avec 80% des clients de Un-carrier désormais couverts. Tout cela s’ajoute à la gamme étendue 5G de T-Mobile, qui couvre 308 millions de personnes sur 1,7 million de miles carrés. Cette combinaison a valu à T-Mobile la couronne de leader américain de la 5G, avec le réseau 5G le plus grand, le plus rapide et le plus fiable.

Pour clarifier, l’Ultra Capacity 5G de T-Mobile se compose de la bande moyenne qu’elle a rapidement étendue et de sa bande haute mmWave 5G. Et le déporteur a souligné que c’était cette concentration sur la bande médiane avec mmWave qui l’avait vu surpasser ses concurrents.

Le secret de l’Ultra Capacity 5G de T-Mobile – la 5G qui offre des vitesses ultra-rapides à de nombreuses personnes – réside dans le spectre de la bande moyenne de 2,5 GHz. Lorsque d’autres opérateurs américains se sont mis à fond sur les ondes millimétriques (mmWave), T-Mobile a exécuté une stratégie de spectre multibande utilisant une plage étendue à bande basse pour couvrir le pays et Ultra Capacity pour apporter des vitesses 5G rapides au nombre maximum de personnes – maintenant couvrant 200 millions (100 fois plus de personnes que l’Ultra Wideband de Verizon) et prévoit d’atteindre 300 millions de personnes (plus de 90 % des Américains) au cours des deux prochaines années.

Le transporteur a également mentionné que si 2021 a apporté beaucoup de progrès, c’est l’exécution d’un plan de 5 ans qui a conduit à la couverture 5G d’aujourd’hui. Et, selon Anshel Sag, analyste principal, Moor Insights & Strategy, « T-Mobile a plus d’un an d’avance sur ses concurrents avec le déploiement de son spectre de bande moyenne Ultra Capacity 5G et le déploie à un rythme sans précédent. «

Vous pouvez consulter la carte de couverture de T-Mobile ici. Et une autre option astucieuse pour les utilisateurs d’iPhone est la possibilité de tester gratuitement T-Mobile avec votre eSIM sans renoncer à votre numéro ou à votre opérateur actuel.

