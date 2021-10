T-Mobile retarde la fermeture du réseau Sprint 3G

T-Mobile a déclaré qu’il retarderait de trois mois la fermeture prévue du réseau 3G de Sprint pour s’assurer que ses « partenaires » aient le temps d’aider les clients dans la transition. Il avait initialement prévu de supprimer progressivement le réseau en janvier ; cette date est désormais repoussée au 31 mars 2022.

« Récemment, il est devenu de plus en plus clair que certains de ces partenaires n’ont pas honoré leur responsabilité d’aider leurs clients à traverser ce changement », a déclaré la société dans un communiqué. « Donc, nous intensifions nos efforts en leur nom. »

La déclaration de T-Mobile ne le mentionne pas nommément, mais fait probablement référence à Dish Network. Les deux parties se sont emmêlées à propos de l’annonce de T-Mobile de la fermeture du réseau hérité de Sprint, en raison de l’impact que cela aurait sur les clients Boost Mobile de Dish.

Dans le cadre de l’une des conditions de la fusion T-Mobile/Sprint, Dish a acquis Boost Mobile en juillet 2020 dans le but que Dish prenne la place de Sprint en tant que quatrième opérateur sans fil aux États-Unis. Après que T-Mobile a annoncé son intention de fermer le réseau CDMA de Sprint, le président de Dish, Charlie Ergen, a comparé T-Mobile au Grinch, et a déclaré plus tard que son entreprise mettait tout en œuvre pour migrer ses clients.

Mais le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a écrit dans un article de blog que Dish « traînait des pieds pour faire passer ses clients au monde supérieur 4G/5G ».

Le ministère de la Justice a déclaré à Dish Network et à T-Mobile dans une lettre de juillet qu’il avait de « graves préoccupations » concernant la fermeture du réseau hérité de Sprint, et a exhorté les deux parties à prendre « toutes les mesures appropriées » pour réduire l’impact sur les clients qui comptent toujours. sur le réseau.