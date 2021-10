T-Mobile retarde l’arrêt de la 3G CDMA de trois mois, selon Dish

Alors que la fermeture imminente de la 3G CDMA de T-Mobile approchait, l’opérateur a annoncé qu’il retardait la fermeture de quelques mois.

Vendredi, T-Mobile a expliqué qu’il espérait mettre fin au réseau vieillissant dès que possible afin d’améliorer son réseau 5G pour les meilleurs téléphones Android tout en donnant à ses partenaires « beaucoup de temps et de ressources pour prendre également soin de leurs clients ».

Cependant, T-Mobile affirme que ses partenaires « n’ont pas honoré leur responsabilité d’aider leurs clients à traverser ce changement », et il est devenu clair que la date limite initiale du 1er janvier 2022 devrait être repoussée.

Même si T-Mobile ne nomme pas directement Dish, il est clair que le nouveau transporteur fait partie des « partenaires » mentionnés. Dish s’est appuyé sur le réseau de T-Mobile alors qu’il travaille à la construction et au lancement de son propre réseau. Pendant ce temps, Dish a repris la propriété de Boost Mobile, qui s’appuie toujours sur le réseau CDMA 3G vieillissant, comme condition de la fusion de Sprint.

Cependant, dans le but de renforcer ses efforts 5G, T-Mobile s’est préparé à mettre fin au réseau CDMA pour réaffecter le spectre, au grand désarroi de Dish. Le transporteur a supplié T-Mobile de reconsidérer son calendrier, au point où le DOJ est devenu impliqué, exprimant de « graves préoccupations » que le délai ne donne pas suffisamment de temps à Dish pour déplacer ses clients.

Pendant ce temps, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a accusé Dish de « traîner les pieds » avec ses efforts de transition, un sentiment encore exprimé dans l’annonce de vendredi.

Il ne devrait plus y avoir de place pour les excuses. Nous avons accordé encore plus de temps et ces partenaires peuvent emboîter le pas avec les efforts nécessaires pour garantir que personne ne soit laissé du mauvais côté de la fracture numérique.