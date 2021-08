T-Mobile sacré le réseau mobile le plus rapide de 2021 : étude PCMag

PCMag a publié aujourd’hui son 12e test annuel de « réseaux mobiles rapides », et les résultats montrent que le début de la 5G a créé un « paysage radicalement nouveau » dans l’industrie des réseaux et un « gagnant surprenant ». Selon les données, T-Mobile est le grand gagnant avec le réseau le plus rapide des États-Unis…

PCMag a quelques détails sur la méthodologie des tests :

C’est enfin l’année de T-Mobile. Le nouveau réseau 5G milieu de gamme de l’opérateur est le seul 5G à l’échelle nationale qui est nettement plus rapide que la 4G, ce qui a valu à T-Mobile son tout premier prix PCMag pour le réseau mobile le plus rapide d’Amérique. Lors de notre 12e test annuel, les conducteurs ont parcouru un total de 10 626 milles, en interrogeant 30 grandes régions métropolitaines des États-Unis et six régions rurales pour connaître l’état de la 5G d’AT&T, T-Mobile et Verizon. T-Mobile a pris les devants dans la 5G, remportant 24 villes et régions rurales contre huit pour AT&T et deux pour Verizon ; nous avons également vu une égalité entre T-Mobile et Verizon et une égalité entre T-Mobile et AT&T.

T-Mobile a été couronné «gagnant global» avec des vitesses moyennes de 162,3 Mbps, contre des moyennes de 98,2 Mbps et 93,7 Mbps pour AT&T et Verizon, respectivement. Verizon a ouvert la voie en termes de vitesses de téléchargement maximales, avec 2216,7 Mbps, contre T-Mobile à 1134,4 Mbps et AT&T à 1090,9 Mbps.

La différence entre les résultats se résume à l’adoption par T-Mobile de la 5G milieu de gamme :

Pour faire simple, T-Mobile était derrière la concurrence lors de l’utilisation de la 4G et de la 5G à bande basse. Puis le mid-band a complètement changé la donne, l’année dernière seulement. Même dans les villes qu’il couvre, T-Mobile 5G n’est pas partout. Mais il couvre suffisamment de superficie dans ces villes pour faire une réelle différence, et la couverture s’améliore chaque mois. Ce graphique montre à quelle fréquence notre téléphone T-Mobile 5G a utilisé la 5G dans chacune des villes et régions que nous avons testées, de 90 % du temps à Chicago à seulement 36 % à la Nouvelle-Orléans. (Mais T-Mobile a quand même gagné à la Nouvelle-Orléans, car la 5G y est généralement rare.)

Vous pouvez trouver les résultats complets de l’étude sur le site Web de PCMag, plein de détails, de tableaux, de graphiques et bien plus encore. Que pensez-vous des résultats ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

