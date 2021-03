T-Mobile s’engage pour plus de pixels, se lance dans les services Google

T-Mobile et Google ont annoncé un partenariat stratégique qui fera la promotion des appareils Android sur l’un des meilleurs opérateurs sans fil aux États-Unis. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, T-Mobile contribue à unifier davantage l’écosystème Android en adoptant davantage de services de Google par défaut Sur la plateforme. En outre, T-Mobile prévoit d’élargir ses offres, ce qui pourrait introduire une plus grande variété de smartphones.

Sur le plan des logiciels, T-Mobile prend plus ou moins une banquette arrière avec son propre logiciel et «regroupe» les applications et services de Google dans chaque téléphone Android qu’il vend. Un avantage majeur à cela est l’augmentation de Google Messages et RCS, maintenant que T-Mobile prévoit d’en faire la valeur par défaut sur tous ses téléphones Android.

Cela inclut les téléphones comme le Samsung Galaxy S21 qui incluent déjà une prise en charge complète du RCS dans l’application de messagerie par défaut de Samsung. T-Mobile a précédemment exprimé son engagement envers RCS dans le passé, mais faire de Google Messages la version par défaut de ses smartphones renforcera ses efforts.

Le changement, qui devrait avoir lieu plus tard cette année, aidera à établir RCS en tant que norme, donnant aux utilisateurs accès à une messagerie améliorée et aidant Google à améliorer sa messagerie autour de Google Messages, qui traîne depuis qu’il a commencé à pousser les fonctionnalités RCS sur l’application. T-Mobile met également en évidence le cryptage de bout en bout que Google a déployé auprès des utilisateurs bêta, indiquant que le déploiement se poursuivra tout au long de l’année, offrant une meilleure confidentialité des clients.

T-Mobile met plus de Google sur votre prochain téléphone Android.

T-Mobile a également annoncé qu’il faisait de Google One son système par défaut pour le stockage de sauvegarde dans le cloud sur les appareils Android au lieu de regrouper le sien. Cela différencie encore T-Mobile des autres opérateurs comme Verizon, qui préfère regrouper ses différents services de cloud et de messagerie avec ses téléphones. Grâce à ces changements, les clients de T-Mobile devraient remarquer une diminution du gonflement des opérateurs qui sévit souvent sur les nouveaux smartphones Android. On ne sait pas si T-Mobile offrira des remises pour le service, qui commence à 2 $ par mois pour 100 Go, mais les clients utiliseront probablement par défaut les 15 Go gratuits normaux.

Dans le cadre des efforts de T-Mobile pour promouvoir davantage Android, la société a annoncé qu’elle commencerait à proposer une plus grande variété d’appareils, à commencer par les propres smartphones de Google. Alors que la société vend actuellement le Google Pixel 4a 5G et prend en charge d’autres appareils Pixel, cela signifiera probablement que T-Mobile vendra de futurs appareils comme le Google Pixel 6. Jusqu’à présent, Verizon a détenu une emprise largement exclusive sur les smartphones Pixel, donc cette décision devrait étendre la portée non seulement des smartphones de Google, mais également d’autres OEM Android.

T-Mobile a déjà «le plus grand nombre de clients de smartphones Android aux États-Unis», selon le PDG Mike Seivert, expliquant que le partenariat prolonge la relation de dix ans entre les deux sociétés:

Nous nous appuyons sur notre relation de dix ans avec Google pour offrir aux clients une expérience encore meilleure avec les meilleurs produits et services au monde … c’est le meilleur de Google, combiné avec le réseau 5G le plus grand et le plus rapide du pays sur T-Mobile .

T-Mobile prévoit également de se concentrer sur les offres de divertissement de Google en passant à YouTube TV et en fermant TVision. La société a également déclaré qu’elle prévoyait d’investir davantage dans Android TV, ce qui signifie que nous pourrions bientôt voir la société proposer plus des meilleurs boîtiers Android TV.