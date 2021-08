T-Mobile s’excuse pour la violation de données ; le transporteur investira dans la cybersécurité pour « transformer notre approche »

in

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert. (Photo ./Kevin Lisota)

T-Mobile tire les leçons de sa récente violation de données qui a touché des millions de clients et s’est engagé à investir davantage dans la cybersécurité.

Vendredi, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, s’est excusé auprès des clients dans un article de blog à la suite d’une cyberattaque qui a révélé les détails personnels de plus de 50 millions de personnes.

“Dire que nous sommes déçus et frustrés que cela se soit produit est un euphémisme”, a déclaré Sievert.

Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine qu’un Américain de 21 ans a assumé la responsabilité du piratage en utilisant un routeur non protégé, lui donnant accès à un centre de données T-Mobile à environ 150 miles à l’est de la région de Seattle, où se trouve le siège de la société. basé.

Sievert a déclaré vendredi que «le mauvais acteur a tiré parti de sa connaissance des systèmes techniques, ainsi que des outils et capacités spécialisés, pour accéder à nos environnements de test, puis a utilisé des attaques par force brute et d’autres méthodes pour se frayer un chemin vers d’autres serveurs informatiques qui comprenaient le client. Les données.

“En bref, l’intention de cet individu était d’entrer par effraction et de voler des données, et ils ont réussi”, a-t-il déclaré.

Le piratage a affecté les clients actuels, passés et potentiels de T-Mobile. Les fichiers volés ne comprenaient pas les informations financières, de carte de crédit, de débit ou de paiement des clients, a déclaré T-Mobile. Cependant, les noms et prénoms, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et les informations sur le permis de conduire/l’ID ont été consultés.

T-Mobile a créé une page Web pour aider à éduquer les clients à se protéger. Il offre deux ans de services gratuits de protection de l’identité.

L’enquête sur le piratage est “essentiellement terminée” et il n’y a plus de risque permanent pour les données des clients, a déclaré Sievert.

Le PDG a également annoncé vendredi que la société s’est associée à la société de cybersécurité Mandiant et au géant du conseil KPMG pour « adopter les meilleures pratiques et transformer notre approche ».

Le FBI et la FCC enquêtent sur l’attaque, selon le WSJ.

T-Mobile compte plus de 104 millions d’abonnés et est le deuxième opérateur aux États-Unis derrière Verizon. Il a subi plusieurs brèches ces dernières années.