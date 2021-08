T-Mobile tente de compenser la débâcle des violations de données avec l’offre gratuite Apple TV +

in

T-Mobile a annoncé qu’il offrait aux clients des forfaits Magenta Unlimited un an d’Apple TV + gratuitement. À partir du 25 août, les clients T-Mobile avec un forfait illimité compatible peuvent obtenir un an d’Apple TV+ gratuitement. Apple TV+ coûte normalement 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Apple TV+ abrite une poignée de séries originales populaires telles que Ted Lasso et The Morning Show. Vous pouvez utiliser Apple TV+ même si vous n’avez pas de matériel Apple grâce à la prise en charge de la plupart des meilleurs appareils de streaming, y compris la PS5. Apple TV+ peut également être partagée par jusqu’à six membres de la famille.

Les clients T-Mobile avec les plans Magenta ou Magenta Max sont éligibles, y compris ceux des versions militaires ou 55+. Ces forfaits Magenta sont parmi les meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir. T-Mobile a également rappelé ses clients de Sprint. Les clients avec les plans Sprint Unlimited Plus et Premium devront visiter la page des promotions de T-Mobile et utiliser le code 2021APPLETVP1 pour s’inscrire. Certains clients de petites entreprises sont également inclus.

Si vous êtes déjà abonné à Apple TV+, vous pouvez également bénéficier de ces avantages. N’oubliez pas d’utiliser le même identifiant Apple pour configurer votre promotion. Cette offre est également ouverte à ceux qui ont déjà eu un essai gratuit.

Apple TV+ est génial avec la couverture du réseau 5G de T-Mobile, bien que l’absence d’une application Android signifie que de nombreuses personnes seront bloquées en utilisant le service sur un autre appareil. Pourtant, avec 40 Go de données de point d’accès sur Magenta Max et 50 Go sur Sprint Unlimited Premium, il existe de nombreuses façons de regarder.

Parfait pour le streaming

T-Mobile Magenta Max

Netflix et Apple TV+ avec une tonne de données

Magenta Max de T-Mobile est un excellent forfait pour un téléphone 5G avec des données premium illimitées, un streaming 4K et 40 Go de données de point d’accès.