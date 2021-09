T-Mobile travaille avec Walmart pour proposer ses forfaits et ses appareils à des milliers de magasins

T-Mobile et Walmart ont annoncé que les forfaits et appareils Metro by T-Mobile arriveront dans les points de vente Walmart, suivis de T-Mobile. Les services du transporteur seront disponibles dans 2 300 emplacements Walmart ainsi que sur Walmart.com. T-Mobile cherche également à se développer dans environ 1 000 emplacements Best Buy.

Bien que T-Mobile ait déjà des emplacements à travers le pays dans des magasins, cet accord avec Walmart fera plus que doubler la présence de T-Mobile dans les grands magasins de détail, sans parler des propres magasins de T-Mobile à travers le pays.

À partir du 18 octobre 2021, les trois forfaits illimités et les appareils 5G abordables de Metro by T-Mobile seront disponibles dans les magasins Walmart et sur Walmart.com. Metro by T-Mobile est une marque prépayée appartenant à T-Mobile. Après avoir choisi un nouvel appareil et un nouveau forfait, les clients pourront activer leur service Metro by T-Mobile en ligne lorsqu’ils le souhaitent. Des cartes SIM seront également disponibles pour ceux qui souhaitent conserver leurs téléphones actuels.

Le 1er novembre 2021, les principaux forfaits postpayés de T-Mobile seront disponibles ainsi que les appareils T-Mobile. Les clients pourront choisir parmi les forfaits illimités de T-Mobile, y compris Magenta et Magenta Max, certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir. Magenta Max est livré avec des données 5G premium illimitées, Scam Shield Premium et même un an d’Apple TV+.

Les clients pourront également discuter avec les employés pour décider quel plan leur convient.

Jon Freier, vice-président exécutif de T-Mobile Consumer Group, a déclaré :

Dans de nombreuses régions du pays, la concurrence limitée en matière de service sans fil laisse certaines personnes avec peu d’options pour les plans ou l’accès aux avantages de la 5G. La 5G pour tous signifie que T-Mobile offre un réel choix et une véritable concurrence dans le sans fil à de nombreux Américains. Et même si les achats en ligne continuent de croître, nous savons que les magasins de détail restent l’un des principaux endroits où les clients sans fil achètent des appareils et des services. Nous travaillons à étendre notre empreinte commerciale à travers le pays pour rencontrer plus de gens dans plus d’endroits chaque jour. »

T-Mobile utilise également sa 5G pour fournir un service Internet haut débit à domicile à de nombreuses personnes qui n’ont pas eu le choix pour l’Internet haut débit ou seulement des options limitées. Ce service est désormais accessible à plus de 10 millions de foyers ruraux.

T-Mobile a construit le plus grand réseau 5G actuellement disponible avec 305 millions de personnes couvertes, y compris dans de nombreuses zones rurales. T-Mobile couvre également désormais plus de 165 millions de personnes avec son Ultra Capacity 5G plus rapide en utilisant la couverture milieu de gamme qu’il a obtenue de Sprint. T-Mobile prévoit de couvrir plus de 200 millions de personnes avec Ultra Capacity 5G d’ici la fin de l’année.