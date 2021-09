T-Mobile US encourage « fortement » les employés à se faire vacciner et à recommencer à travailler au bureau

in

Siège social américain de T-Mobile à Bellevue, Washington (Photo d’archive .)

Alors que bon nombre de ses frères d’entreprise laissent leurs délais de retour au bureau indéfinis ou repoussent les choses à l’année prochaine, T-Mobile « encourage fortement » ses employés à se faire vacciner et à retourner au bureau dès que possible.

La société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, exige des vaccinations dans ses bureaux « contrôlés par badge » et ses points de service client jusqu’au 1er mars 2022 au moins. La politique ne s’applique pas aux points de vente T-Mobile, où T-Mobile encourage la vaccination et oblige les employés et les clients à porter des masques s’ils ne sont pas vaccinés.

T-Mobile a retardé un retour obligatoire au bureau du 20 septembre au 25 octobre. Après cela, les employés auront besoin d’une autorisation spéciale pour continuer à travailler à distance.

Le Seattle Times a d’abord rapporté la nouvelle et T-Mobile a confirmé séparément ses plans.

“Parce que nous avons pris la mesure d’exiger des vaccinations dans nos bureaux, nous avons ajouté un délai supplémentaire par rapport à notre délai de retour au bureau annoncé précédemment le 20 septembre et prolongé la date au 25 octobre”, a déclaré un porte-parole de T-Mobile par e-mail en réponse à une demande de .. « Cependant, nous encourageons toujours fortement les employés vaccinés à retourner au bureau à partir de maintenant. »

Le porte-parole a déclaré: “Les employés font bien sûr leurs propres choix en matière de santé et peuvent demander à continuer à travailler à distance pendant cette période, ce qui sera approuvé en fonction de leur rôle et de leur situation.”

L’entreprise exigera des employés qui travaillent dans le bureau qu’ils fournissent une preuve de vaccination d’ici le 25 octobre, et probablement plus tôt, a déclaré le porte-parole.

De nombreuses entreprises prévoyaient auparavant de ramener régulièrement leurs employés au bureau cet automne, mais la montée en puissance de la variante COVID-19 Delta a contrecarré leurs plans.

Des entreprises comme Amazon et Expedia ont maintenant repoussé leurs retours au bureau jusqu’en janvier 2022. Microsoft, Redfin et d’autres laissent leurs échéanciers ouverts, promettant de donner aux employés un préavis suffisant lorsqu’ils fixent de nouvelles dates de retour.

Les politiques s’appliquent à l’ensemble de la main-d’œuvre de ces entreprises. Dans de nombreux cas, les employés individuels peuvent se rendre au bureau s’ils sont vaccinés.