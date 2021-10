T-Mobile veut que vous changiez si mal qu’il donnera à votre opérateur jusqu’à 1 000 $ pour payer votre téléphone

Apporter un tout nouveau sens à apporter son propre téléphone

T-Mobile n’a pas hésité à proposer des offres agressives dans le but non seulement de garder ses clients actuels, mais aussi d’éloigner les abonnés des autres opérateurs. Récemment, T-Mobile a annoncé que ses clients obtiendraient leur propre niveau de Google One avec 500 Go de stockage pour 5 $ supplémentaires – une perspective attrayante, mais peut-être pas assez pour vous inciter à quitter le navire ? Son dernier effort est un peu plus direct, et l’opérateur dit qu’il vous aidera à passer d’AT&T ou de Verizon en offrant une incitation intéressante – si vous payez toujours un smartphone avec ces sociétés, T-Mobile réglera cette facture pour vous afin que vous puissiez basculer.

Si vous effectuez toujours des paiements téléphoniques impayés à AT&T ou à Verizon qui vous empêchent de changer, T-Mobile donnera à votre opérateur jusqu’à 1 000 $ pour que vous puissiez effectuer la transition. L’opérateur dit que les clients qui changent économiseront « jusqu’à 20 % » chaque mois sur leur forfait familial, et obtiendront également « près de 100 % plus » de signal 5G, mais nous imaginons que vous êtes un peu plus intéressé par ce gain. votre entreprise téléphonique à 1 000 $.

Faire le déplacement vous procurera également plusieurs avantages de T-Mobile, tels que l’accès à des cadeaux hebdomadaires et à des réductions via T-Mobile Tuesdays. Si vous n’obtenez pas un service 5G exceptionnel de votre opérateur actuel, cela pourrait être une offre intéressante et une chance de voir si un autre opérateur pourrait finir par mieux fonctionner pour vous et votre téléphone. De plus, 1 000 $ pour rembourser votre téléphone est une incitation intéressante, car il devrait pouvoir couvrir même les téléphones phares, surtout si vous avez déjà payé un peu.

Vous pouvez consulter le portail de commutation officiel si vous souhaitez en savoir plus sur l’accord et voir si votre téléphone actuel est éligible pour un passage au pays magenta.

